https://1prime.ru/20261124/putin-875512535.html

Путин поручил проработать меры привлечения международного капитала через Восточную биржу

Путин поручил проработать меры привлечения международного капитала через Восточную биржу - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил проработать меры привлечения международного капитала через Восточную биржу

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить вместе с ЦБ предложения о создании условий для привлечения международного капитала через Восточную... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:18+0300

2026-11-24T21:18+0300

2026-11-24T21:18+0300

россия

финансы

банки

владивосток

владимир путин

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875512535.jpg?1795544286

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить вместе с ЦБ предложения о создании условий для привлечения международного капитала через Восточную биржу. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с Банком России и комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инвестиции" и представить предложения внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на создание конкурентных условий для привлечения международного капитала российскую экономику использованием инфраструктуры акционерного общества "Восточная биржа имени В.В. Николаева", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, далее – один раз в год.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, банки, владивосток, владимир путин, банк россии