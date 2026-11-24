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Путин поручил проработать меры привлечения международного капитала через Восточную биржу
Путин поручил проработать меры привлечения международного капитала через Восточную биржу - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил проработать меры привлечения международного капитала через Восточную биржу
Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить вместе с ЦБ предложения о создании условий для привлечения международного капитала через Восточную... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:18+0300
2026-11-24T21:18+0300
2026-11-24T21:18+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить вместе с ЦБ предложения о создании условий для привлечения международного капитала через Восточную биржу.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с Банком России и комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инвестиции" и представить предложения внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на создание конкурентных условий для привлечения международного капитала российскую экономику использованием инфраструктуры акционерного общества "Восточная биржа имени В.В. Николаева", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, далее – один раз в год.
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россия, финансы, банки, владивосток, владимир путин, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банки, Владивосток, Владимир Путин, Банк России
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить вместе с ЦБ предложения о создании условий для привлечения международного капитала через Восточную биржу.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с Банком России и комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инвестиции" и представить предложения внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на создание конкурентных условий для привлечения международного капитала российскую экономику использованием инфраструктуры акционерного общества "Восточная биржа имени В.В. Николаева", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, далее – один раз в год.