https://1prime.ru/20261124/putin-875512612.html
Путин поручил до 1 декабря утвердить план энергоснабжения инвестпроектов в ДФО
Путин поручил до 1 декабря утвердить план энергоснабжения инвестпроектов в ДФО - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил до 1 декабря утвердить план энергоснабжения инвестпроектов в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил утвердить до 1 декабря план энергоснабжения инвестиционных проектов в ДФО, в том числе за счет строительства собственной | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:18+0300
2026-11-24T21:18+0300
2026-11-24T21:18+0300
владивосток
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил утвердить до 1 декабря план энергоснабжения инвестиционных проектов в ДФО, в том числе за счет строительства собственной генерации крупными промышленными потребителями.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся 2-3 сентября, опубликован на сайте Кремля.
"Утвердить план снабжения электрической энергией потребителей, реализующих инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа, предусмотрев в том числе возможность строительства крупными промышленными потребителями собственных генерирующих объектов, возможность и условия использования импортных технологий, уделив особое внимание энергообеспечению инвестиционных проектов, реализуемых на Березовском железорудном и Ключевском золоторудном месторождениях (Забайкальский край), и обеспечить реализацию этого плана", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее - один раз в полгода.
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владивосток, владимир путин
Владивосток, Владимир Путин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил утвердить до 1 декабря план энергоснабжения инвестиционных проектов в ДФО, в том числе за счет строительства собственной генерации крупными промышленными потребителями.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся 2-3 сентября, опубликован на сайте Кремля.
"Утвердить план снабжения электрической энергией потребителей, реализующих инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа, предусмотрев в том числе возможность строительства крупными промышленными потребителями собственных генерирующих объектов, возможность и условия использования импортных технологий, уделив особое внимание энергообеспечению инвестиционных проектов, реализуемых на Березовском железорудном и Ключевском золоторудном месторождениях (Забайкальский край), и обеспечить реализацию этого плана", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее - один раз в полгода.