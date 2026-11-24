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Путин поручил направлять 50% налога от "Сахалин-2" на развитие Дальнего Востока
Путин поручил направлять 50% налога от "Сахалин-2" на развитие Дальнего Востока - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил направлять 50% налога от "Сахалин-2" на развитие Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ направлять на развитие Дальнего Востока 50% от налога на прибыль проекта "Сахалин-2". | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:18+0300
2026-11-24T21:18+0300
2026-11-24T21:18+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ направлять на развитие Дальнего Востока 50% от налога на прибыль проекта "Сахалин-2".
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября, опубликован на сайте Кремля.
"Направлять на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа бюджетные ассигнования в объеме, эквивалентном 50% объема поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.
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россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, сахалин-2
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Сахалин-2
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ направлять на развитие Дальнего Востока 50% от налога на прибыль проекта "Сахалин-2".
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября, опубликован на сайте Кремля.
"Направлять на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа бюджетные ассигнования в объеме, эквивалентном 50% объема поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.