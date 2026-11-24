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Путин поручил направлять 50% налога от "Сахалин-2" на развитие Дальнего Востока

Путин поручил направлять 50% налога от "Сахалин-2" на развитие Дальнего Востока - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил направлять 50% налога от "Сахалин-2" на развитие Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ направлять на развитие Дальнего Востока 50% от налога на прибыль проекта "Сахалин-2". | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:18+0300

2026-11-24T21:18+0300

2026-11-24T21:18+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ направлять на развитие Дальнего Востока 50% от налога на прибыль проекта "Сахалин-2". Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября, опубликован на сайте Кремля. "Направлять на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа бюджетные ассигнования в объеме, эквивалентном 50% объема поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.

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россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, сахалин-2