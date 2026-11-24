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Путин поручил ввести для новых инвестпроектов принцип "один проект - один льготный режим"
Путин поручил ввести для новых инвестпроектов принцип "один проект - один льготный режим" - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил ввести для новых инвестпроектов принцип "один проект - один льготный режим"
Президент России Владимир Путин поручил правительству устранить правовую неопределенность и ввести в отношении новых инвестпроектов принцип, в соответствии с... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:21+0300
2026-11-24T21:21+0300
2026-11-24T21:21+0300
россия
владивосток
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству устранить правовую неопределенность и ввести в отношении новых инвестпроектов принцип, в соответствии с которым на один проект распространяется один льготный режим, следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток.
"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить устранение правовой неопределенности, возникающей при одновременном применении налогоплательщиками, с которыми заключены соглашения реализации инвестиционных проектов, нескольких преференциальных налоговых режимов в рамках одного инвестиционного проекта, предусмотрев в том числе: установление в отношении новых инвестиционных проектов принципа, в соответствии с которым на один инвестиционный проект распространяется один льготный режим", - говорится в документе.
Также из документа следует, что для действующих проектов налогоплательщикам будет предоставлено право выбора налогового режима для применения предусмотренных этим режимом налоговых льгот и иных преференций.
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россия, владивосток, владимир путин
РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству устранить правовую неопределенность и ввести в отношении новых инвестпроектов принцип, в соответствии с которым на один проект распространяется один льготный режим, следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток.
"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить устранение правовой неопределенности, возникающей при одновременном применении налогоплательщиками, с которыми заключены соглашения реализации инвестиционных проектов, нескольких преференциальных налоговых режимов в рамках одного инвестиционного проекта, предусмотрев в том числе: установление в отношении новых инвестиционных проектов принципа, в соответствии с которым на один инвестиционный проект распространяется один льготный режим", - говорится в документе.
Также из документа следует, что для действующих проектов налогоплательщикам будет предоставлено право выбора налогового режима для применения предусмотренных этим режимом налоговых льгот и иных преференций.