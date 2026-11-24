https://1prime.ru/20261124/putin-875512952.html

Путин поручил ввести для новых инвестпроектов принцип "один проект - один льготный режим"

Путин поручил ввести для новых инвестпроектов принцип "один проект - один льготный режим" - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил ввести для новых инвестпроектов принцип "один проект - один льготный режим"

Президент России Владимир Путин поручил правительству устранить правовую неопределенность и ввести в отношении новых инвестпроектов принцип, в соответствии с... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:21+0300

2026-11-24T21:21+0300

2026-11-24T21:21+0300

россия

владивосток

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству устранить правовую неопределенность и ввести в отношении новых инвестпроектов принцип, в соответствии с которым на один проект распространяется один льготный режим, следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток. "Правительству Российской Федерации: ... обеспечить устранение правовой неопределенности, возникающей при одновременном применении налогоплательщиками, с которыми заключены соглашения реализации инвестиционных проектов, нескольких преференциальных налоговых режимов в рамках одного инвестиционного проекта, предусмотрев в том числе: установление в отношении новых инвестиционных проектов принципа, в соответствии с которым на один инвестиционный проект распространяется один льготный режим", - говорится в документе. Также из документа следует, что для действующих проектов налогоплательщикам будет предоставлено право выбора налогового режима для применения предусмотренных этим режимом налоговых льгот и иных преференций.

владивосток

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россия, владивосток, владимир путин