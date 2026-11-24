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Путин поручил определить механизм экспертизы инвестпроектов

Путин поручил определить механизм экспертизы инвестпроектов - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил определить механизм экспертизы инвестпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ определить параметры и механизм осуществления корпорацией экспертизы... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:24+0300

2026-11-24T21:24+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ определить параметры и механизм осуществления корпорацией экспертизы инвестиционных проектов. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся 2-3 сентября, опубликован на сайте Кремля. "В целях содействия технологическому развитию, стимулирования импортозамещения, привлечения частных инвестиций и контроля за экономической обоснованностью распределения рисков между публичной и частной сторонами определить параметры и механизм осуществления государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" экспертизы инвестиционных проектов, реализуемых на основании контрактов со встречными инвестиционными обязательствами", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2026 года. Также президент поручил представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на повышение эффективности применения модели государственно-частного взаимодействия при долгосрочном финансировании концессионных проектов. Срок исполнения - 1 апреля 2027 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ВЭБа Игорь Шувалов.

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