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Путин поручил расширить субсидии на технопарки в ДФО и Арктике

Путин поручил расширить субсидии на технопарки в ДФО и Арктике - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил расширить субсидии на технопарки в ДФО и Арктике

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть вопрос расширения использования в... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:02+0300

2026-11-24T21:02+0300

2026-11-24T21:09+0300

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михаил мишустин

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть вопрос расширения использования в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне механизма субсидий при создании технопарков высоких технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток 2–3 сентября 2026 года, опубликованном на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы… о расширении использования на территориях Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации механизма предоставления субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон", — говорится в документе.Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, входящих в ДФО и Арктическую зону.

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россия, владивосток, владимир путин, михаил мишустин