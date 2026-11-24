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Путин поручил расширить субсидии на технопарки в ДФО и Арктике
Путин поручил расширить субсидии на технопарки в ДФО и Арктике - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил расширить субсидии на технопарки в ДФО и Арктике
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть вопрос расширения использования в... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:02+0300
2026-11-24T21:02+0300
2026-11-24T21:09+0300
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владивосток
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть вопрос расширения использования в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне механизма субсидий при создании технопарков высоких технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток 2–3 сентября 2026 года, опубликованном на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы… о расширении использования на территориях Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации механизма предоставления субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон", — говорится в документе.Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, входящих в ДФО и Арктическую зону.
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россия, владивосток, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Михаил Мишустин
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть вопрос расширения использования в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне механизма субсидий при создании технопарков высоких технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток 2–3 сентября 2026 года, опубликованном на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопросы… о расширении использования на территориях Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации механизма предоставления субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон", — говорится в документе.
Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин
и высшие должностные лица субъектов РФ, входящих в ДФО и Арктическую зону.