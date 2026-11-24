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Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах

Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах - 24.11.2026, ПРАЙМ

Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах

Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах, а совокупный пробег автономных грузовиков по федеральным трассам за четыре года... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:19+0300

2026-11-24T15:19+0300

2026-11-24T15:19+0300

бизнес

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах, а совокупный пробег автономных грузовиков по федеральным трассам за четыре года превысил 20 миллионов километров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая во вторник на стратегической сессии по внедрению и регулированию искусственного интеллекта, глава правительства России отметил, что появление автономного транспорта также связано с развитием ИИ. "В городах роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов. В Москве проходят испытания беспилотных такси. На федеральные магистрали вышли автономные грузовики - их совокупный пробег за четыре года превысил 20 миллионов километров", - отметил Мишустин. Он также добавил, что люди все чаще используют нейросети в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, а отечественные технологические лидеры представляют такие возможности. "Объем услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта в прошлом году достиг почти 37 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда мы ставили такие амбициозные задачи", - указал Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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