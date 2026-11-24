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Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах
Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах - 24.11.2026, ПРАЙМ
Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах
Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах, а совокупный пробег автономных грузовиков по федеральным трассам за четыре года... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:19+0300
2026-11-24T15:19+0300
2026-11-24T15:19+0300
бизнес
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах, а совокупный пробег автономных грузовиков по федеральным трассам за четыре года превысил 20 миллионов километров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая во вторник на стратегической сессии по внедрению и регулированию искусственного интеллекта, глава правительства России отметил, что появление автономного транспорта также связано с развитием ИИ.
"В городах роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов. В Москве проходят испытания беспилотных такси. На федеральные магистрали вышли автономные грузовики - их совокупный пробег за четыре года превысил 20 миллионов километров", - отметил Мишустин.
Он также добавил, что люди все чаще используют нейросети в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, а отечественные технологические лидеры представляют такие возможности.
"Объем услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта в прошлом году достиг почти 37 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда мы ставили такие амбициозные задачи", - указал Мишустин.
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бизнес, россия, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в российских городах, а совокупный пробег автономных грузовиков по федеральным трассам за четыре года превысил 20 миллионов километров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая во вторник на стратегической сессии по внедрению и регулированию искусственного интеллекта, глава правительства России отметил, что появление автономного транспорта также связано с развитием ИИ.
"В городах роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов. В Москве проходят испытания беспилотных такси. На федеральные магистрали вышли автономные грузовики - их совокупный пробег за четыре года превысил 20 миллионов километров", - отметил Мишустин.
Он также добавил, что люди все чаще используют нейросети в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, а отечественные технологические лидеры представляют такие возможности.
"Объем услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта в прошлом году достиг почти 37 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда мы ставили такие амбициозные задачи", - указал Мишустин.