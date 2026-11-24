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"Россети" восстанавливают электроснабжение пострадавших от циклона регионов
"Россети" восстанавливают электроснабжение пострадавших от циклона регионов - 24.11.2026, ПРАЙМ
"Россети" восстанавливают электроснабжение пострадавших от циклона регионов
"Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей, пострадавших от циклона в Мордовии, Рязанской и Пензенской областях, сообщила компания. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:45+0300
2026-11-24T16:45+0300
2026-11-24T16:45+0300
мордовия
россети
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875503135.jpg?1795527902
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей, пострадавших от циклона в Мордовии, Рязанской и Пензенской областях, сообщила компания.
"Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей на фоне прохождения балканского циклона в Республике Мордовия, Рязанской и Пензенской областях. Непогода, сопровождающаяся дождем, сильным мокрым снегом и ветром, привела к повреждению опор линий электропередачи и обрывам проводов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. На данный момент в них задействованы 236 энергетиков в составе 94 бригад со 112 единицами спецтехники. Привлечены бригады из соседних областей.
"Работы ведутся в сохраняющихся сложных условиях. Они будут продолжаться непрерывно до полного устранения последствий стихии и возобновления передачи электроэнергии всем отключенным потребителям", - добавляется в сообщении.
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мордовия, россети
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей, пострадавших от циклона в Мордовии, Рязанской и Пензенской областях, сообщила компания.
"Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей на фоне прохождения балканского циклона в Республике Мордовия, Рязанской и Пензенской областях. Непогода, сопровождающаяся дождем, сильным мокрым снегом и ветром, привела к повреждению опор линий электропередачи и обрывам проводов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. На данный момент в них задействованы 236 энергетиков в составе 94 бригад со 112 единицами спецтехники. Привлечены бригады из соседних областей.
"Работы ведутся в сохраняющихся сложных условиях. Они будут продолжаться непрерывно до полного устранения последствий стихии и возобновления передачи электроэнергии всем отключенным потребителям", - добавляется в сообщении.