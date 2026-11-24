https://1prime.ru/20261124/rossija-875476537.html

Россиянки в декрете стали чаще интересоваться подработкой в торговле

Россиянки в декрете стали чаще интересоваться подработкой в торговле - 24.11.2026, ПРАЙМ

Россиянки в декрете стали чаще интересоваться подработкой в торговле

Спрос на подработку в сфере розничной и оптовой торговли среди женщин в декрете в России вырос за десять месяцев 2026 года на 14%, говорится в исследовании... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T06:08+0300

2026-11-24T06:08+0300

2026-11-24T08:29+0300

россия

работа

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Спрос на подработку в сфере розничной и оптовой торговли среди женщин в декрете в России вырос за десять месяцев 2026 года на 14%, говорится в исследовании "Авито Подработки", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Розничная и оптовая торговля привлекла заметно больше внимания мам в декрете: за январь-октябрь 2026 года число контактов с предложениями о подработке в этой сфере выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Также женщины в декрете стали чаще интересоваться подработкой в сфере маркетинга, рекламы и PR. Спрос с их стороны вырос на 6%. "В целом по предложениям для мам в декрете среднее вознаграждение увеличилось на 48% за год и достигло 5874 рублей за смену", - отмечается в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, работа