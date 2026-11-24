https://1prime.ru/20261124/rossija-875476940.html
В "Алросе" рассказали, какие алмазы никогда не находили в России
В "Алросе" рассказали, какие алмазы никогда не находили в России - 24.11.2026, ПРАЙМ
В "Алросе" рассказали, какие алмазы никогда не находили в России
Алмазы насыщенного красного цвета еще никогда не добывали в России, редкими для нашей страны также считаются голубые, розовые и зеленые оттенки камня, сообщили... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T07:47+0300
2026-11-24T07:47+0300
2026-11-24T08:28+0300
россия
бизнес
алроса
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875476940.jpg?1795498101
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Алмазы насыщенного красного цвета еще никогда не добывали в России, редкими для нашей страны также считаются голубые, розовые и зеленые оттенки камня, сообщили РИА Новости в "Алросе". "В России пока не добывали алмазы насыщенного красного цвета. Это уникальные драгоценные камни: за всю историю известно лишь несколько десятков кристаллов такого оттенка", - рассказали в компании. Там отметили, что чаще всего в России встречаются алмазы желтых и коричневых оттенков. Желтая гамма может варьироваться от едва заметной до насыщенной и более темной. "Розовые и зеленые кристаллы находят значительно реже... Кроме того, алмазы синих и голубых оттенков также встречаются исключительно редко", - добавили в "Алросе". В начале ноября "Алроса" заявила, что впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата. В данный момент ведется его огранка.
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россия, бизнес, алроса
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Алмазы насыщенного красного цвета еще никогда не добывали в России, редкими для нашей страны также считаются голубые, розовые и зеленые оттенки камня, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"В России пока не добывали алмазы насыщенного красного цвета. Это уникальные драгоценные камни: за всю историю известно лишь несколько десятков кристаллов такого оттенка", - рассказали в компании.
Там отметили, что чаще всего в России встречаются алмазы желтых и коричневых оттенков. Желтая гамма может варьироваться от едва заметной до насыщенной и более темной.
"Розовые и зеленые кристаллы находят значительно реже... Кроме того, алмазы синих и голубых оттенков также встречаются исключительно редко", - добавили в "Алросе".
В начале ноября "Алроса" заявила, что впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата. В данный момент ведется его огранка.