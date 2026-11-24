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В России предложили запретить брать плату за запросы на проверку паспортов

В России предложили запретить брать плату за запросы на проверку паспортов - 24.11.2026, ПРАЙМ

В России предложили запретить брать плату за запросы на проверку паспортов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация больших данных (АБД) предложили законодательно запретить брать плату за запросы на проверку паспортов в | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:12+0300

2026-11-24T14:12+0300

2026-11-24T14:12+0300

финансы

бизнес

эльвира набиуллина

андрей костин

нсфр

госдума

банк россии

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация больших данных (АБД) предложили законодательно запретить брать плату за запросы на проверку паспортов в случаях, когда получение сведений требуют закон или нормативные документы, следует из письма НСФР и АБД, направленного в Госдуму. МВД РФ в марте опубликовало проект постановления кабмина, согласно которому за каждое обращение на проверку паспортов банк должен будет платить по 50 рублей. По оценкам министерства, это принесет около 119 миллиардов рублей дохода в бюджет за год. В ноябре СМИ с ссылкой на источники писали, что правительство согласилось поддержать соответствующее постановление. "Ассоциация больших данных, участниками которой являются крупнейшие финансовые организации, операторы связи и цифровые платформы Российской Федерации, и Ассоциация участников финансового рынка НСФР, участниками которой являются более ста кредитных организаций, микрофинансовых организаций и технологических компаний, обращаются к Вам по вопросу, который напрямую влияет на доступность цифровых сервисов для граждан", - говорится в письме на имя председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александра Сидякина. "Предлагаем прямо закрепить в Федеральном законе... следующий принцип: если получение или проверка сведений из ГИС необходимы в целях исполнения требований или реализации полномочий, предусмотренных федеральным законом, указом президента Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации, иным нормативным правовым актом или нормативным актом Банка России, такие сведения предоставляются безвозмездно - из любой ГИС и по любому государственному каналу с гарантированным базовым уровнем доступности", - предлагают участники рынка. По мнению НСФР и АБД, плата за сведения, которые организации обязаны получать или проверять в силу нормативно закрепленной обязанности или в силу безальтернативности соответствующей ГИС обладает всеми признаками налога. В мае на съезде Ассоциации банков России председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала важность бесплатного доступа к государственным информационным системам. По мнению главы ЦБ, это было важным аспектом развития цифровой экономики и цифровых финансов. Платный доступ к базе паспортов, выступая на съезде, также критиковал глава ВТБ Андрей Костин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, бизнес, эльвира набиуллина, андрей костин, нсфр, госдума, банк россии