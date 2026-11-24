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Россияне в октябре уступили немцам лидерство в списке отдыхающих в Турции

Россияне в октябре уступили немцам лидерство в списке отдыхающих в Турции - 24.11.2026, ПРАЙМ

Россияне в октябре уступили немцам лидерство в списке отдыхающих в Турции

Российские туристы по итогам октября уступили гражданам ФРГ лидерство в списке отдыхающих в Турции, всего с начала года в стране побывали почти 6,5 миллиона... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T01:25+0300

2026-11-24T01:25+0300

2026-11-24T01:25+0300

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бизнес

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СТАМБУЛ, 24 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы по итогам октября уступили гражданам ФРГ лидерство в списке отдыхающих в Турции, всего с начала года в стране побывали почти 6,5 миллиона россиян, свидетельствуют данные министерства туризма и культуры страны, которые изучило РИА Новости. Из статистики следует, что Турцию за октябрь посетили почти 5,4 миллиона иностранных туристов, что более чем на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. За второй осенний месяц страну посетили более 933 тысяч граждан ФРГ и более 797 тысяч россиян. За ними следуют граждане Великобритании, Ирана и Болгарии. С начала года Турцию посетили почти 6,5 миллиона россиян и более 6,1 миллиона граждан ФРГ. По данным ведомства, в октябре количество россиян, посетивших Турцию, снизилось на 7,8% в годовом выражении. В целом, указывает турецкое минтуризма, турпоток из стран СНГ, к которым ведомство причисляет и Украину, снизился на 4,4% в годовом выражении. Российские туристы меняют свои привычки и теперь предпочитают поездки в Анталью осенью, а не в разгар лета, сказал ранее РИА Новости советник мэра Антальи по туризму, глава Ассоциации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык. Россия по итогам 2025 года удержала лидерство по турпотоку в Турцию: в стране побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Рекорд был установлен в 2019 году - тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.

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туризм, бизнес, турция, фрг, германия, снг