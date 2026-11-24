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Россияне теперь могут оформить туристическую визу в Кувейт по упрощенному режиму
Россияне теперь могут оформить туристическую визу в Кувейт по упрощенному режиму - 24.11.2026, ПРАЙМ
Россияне теперь могут оформить туристическую визу в Кувейт по упрощенному режиму
Россияне теперь могут оформить туристическую визу в Кувейт по упрощенному режиму - однократная виза на 1-3 месяца выдается на границе, рассказали в Российском... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T17:27+0300
2026-11-24T17:27+0300
2026-11-24T17:27+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россияне теперь могут оформить туристическую визу в Кувейт по упрощенному режиму - однократная виза на 1-3 месяца выдается на границе, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"В ноябре Россию включили в список стран, гражданам которых туристическую визу в эмират оформляют по облегченной процедуре. По прилете однократную визу на срок от 1 до 3 месяцев выдают прямо на границе, в том числе в аэропорту Эль-Кувейта", - говорится в сообщении.
Кроме того, можно оформить ее онлайн через портал МВД Кувейта и получить однократную или многократную визу на 3, 6 или 12 месяцев.
В РСТ подчеркнули, что по многократной визе непрерывно находиться в стране можно не дольше 30 дней, а для ее оформления нужно загрузить фото и скан загранпаспорта и заполнить короткую анкету. Такая заявка рассматривается от нескольких минут до суток.
"Визовый сбор составляет от 10 до 120 кувейтских динаров, в зависимости от срока. Платить можно только картой, российские карты не принимаются", - добавили в союзе, отметив, что по такой визе можно ехать в Кувейт как турист, по делам или к родственникам.
При этом для работы, учебы и переезда визы оформляют в прежнем порядке.
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туризм, бизнес, россия, кувейт, российский союз туриндустрии, мвд, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУВЕЙТ, Российский союз туриндустрии, МВД, РСТ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россияне теперь могут оформить туристическую визу в Кувейт по упрощенному режиму - однократная виза на 1-3 месяца выдается на границе, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"В ноябре Россию включили в список стран, гражданам которых туристическую визу в эмират оформляют по облегченной процедуре. По прилете однократную визу на срок от 1 до 3 месяцев выдают прямо на границе, в том числе в аэропорту Эль-Кувейта", - говорится в сообщении.
Кроме того, можно оформить ее онлайн через портал МВД Кувейта и получить однократную или многократную визу на 3, 6 или 12 месяцев.
В РСТ подчеркнули, что по многократной визе непрерывно находиться в стране можно не дольше 30 дней, а для ее оформления нужно загрузить фото и скан загранпаспорта и заполнить короткую анкету. Такая заявка рассматривается от нескольких минут до суток.
"Визовый сбор составляет от 10 до 120 кувейтских динаров, в зависимости от срока. Платить можно только картой, российские карты не принимаются", - добавили в союзе, отметив, что по такой визе можно ехать в Кувейт как турист, по делам или к родственникам.
При этом для работы, учебы и переезда визы оформляют в прежнем порядке.