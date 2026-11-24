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Почти 40% россиян используют личные аккаунты нейросетей для решения задач

Почти 40% россиян используют личные аккаунты нейросетей для решения задач - 24.11.2026, ПРАЙМ

Почти 40% россиян используют личные аккаунты нейросетей для решения задач

Почти 40% опрошенных россиян используют личные аккаунты нейросетей для решения рабочих задач, еще 18% - общие с коллегами, следует из данных исследования... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:04+0300

2026-11-24T19:04+0300

2026-11-24T19:04+0300

технологии

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Почти 40% опрошенных россиян используют личные аккаунты нейросетей для решения рабочих задач, еще 18% - общие с коллегами, следует из данных исследования компании "Кибердом", имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Пятнадцать процентов опрошенных передавали ИИ-сервисам внутренние документы, столько же - договоры, 11% - клиентские базы, а 6% - скриншоты рабочих систем. При этом 39% респондентов используют для рабочих задач личные аккаунты нейросетей, еще 18% - общие с коллегами", - следует из данных исследования. Аналитики также выяснили, что в 28% компаний новые ИИ-сервисы согласовывает служба информационной безопасности, а в 21% организаций сотрудники выбирают инструменты самостоятельно, в 6% специального порядка согласования нет. Программный директор "Кибердома" Дмитрий Ленский при этом отметил, что проверка доступов не должна зависеть только от ИТ-службы. "Руководитель подразделения лучше всех понимает, какие права нужны сотруднику, а HR должен запускать проверку при переводе или увольнении. Такой процесс нужно закрепить в регламенте, иначе доступы будут закрываться вручную и с задержкой", - приводятся в исследовании слова Ленского. Уточняется также, что использование личного аккаунта само по себе не означает нарушения или утечки, однако при отсутствии установленных правил компании сложнее определить, какие документы передаются сторонним платформам и кто отвечает за соблюдение требований к их обработке. В исследовании приняли участие две группы: 1,7 тысячи сотрудников российских компаний, использующих нейросети, и 490 руководителей и специалистов в сфере информационной безопасности, ИТ, HR и права.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, россия