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"Ростех" создал отечественный герметик для автомобильной промышленности

"Ростех" создал отечественный герметик для автомобильной промышленности - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Ростех" создал отечественный герметик для автомобильной промышленности

Структура госкорпорации "Ростех", НИИ полимеров имени академика В.А. Каргина, создала отечественный герметик "Анатерм-509" для автомобильной промышленности,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:15+0300

2026-11-24T09:15+0300

2026-11-24T09:15+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Структура госкорпорации "Ростех", НИИ полимеров имени академика В.А. Каргина, создала отечественный герметик "Анатерм-509" для автомобильной промышленности, который позволит заместить импортные аналоги, сообщили в пресс-службе корпорации. "НИИ полимеров им. академика В.А. Каргина (предприятие под управлением ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина, входит в "Ростех") разработал отечественный герметик "Анатерм-509" для автомобильной промышленности", - говорится в сообщении. Как отмечается, состав позволит заменить импортные аналоги на роботизированных производственных линиях, а также обеспечит надежную герметизацию соединений и выдержит перепады температур от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Разработка поможет повысить надежность автомобилей и снизить зависимость российских автозаводов от зарубежных материалов, добавили в "Ростехе". Герметик разработан по заказу российских автопроизводителей для применения на роботизированных конвейерах заводов. Он используется для уплотнения и фиксации неподвижных разъемных соединений из различных металлов и сплавов. "В сравнении с импортными аналогами прослойки, сформированные из "Анатерм-509", отличаются большей эластичностью, прочностью и маслостойкостью. Состав не теряет своих свойств в широком диапазоне температур от -60 °C до +150 °C. Кроме того, разработка прошла испытания на "термошок" в объеме 200 циклов и может применяться в двигателях внутреннего сгорания", - подчеркнули в госкорпорации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, технологии, ростех