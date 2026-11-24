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"Затишье на валютном рынке": рубль умеренно снижается к юаню

"Затишье на валютном рынке": рубль умеренно снижается к юаню - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Затишье на валютном рынке": рубль умеренно снижается к юаню

Курс рубля к юаню умеренно снижается днем во вторник, пока инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, следует из данных Московской биржи и... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:08+0300

2026-11-24T16:08+0300

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рынок

сша

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню умеренно снижается днем во вторник, пока инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.45 мск рос на 4 копейки, до 12,3 рубля. Стоимость нефти в то же время дорожала на 0,46%, до 87,08 доллара за баррель сорта Brent. Юань на Мосбирже во вторник растет на 0,4%. При этом в течение дня курс китайской валюты торгуется в диапазоне 12,24–12,31 рубля. "На валютном рынке сегодня наблюдается затишье. Курс юаня к рублю незначительно изменился после вчерашнего ослабления российской валюты. Инвесторы остаются сфокусированы на налоговом периоде и продолжают следить за геополитическими новостями", - комментирует Владимир Зернов из Bitbanker. "Для рубля снижение нефтяных котировок остается негативным фактором, однако его влияние на внутренний валютный рынок проявляется с определенным временным лагом. Поэтому в краткосрочной перспективе эффект от повышенных продаж экспортной выручки в рамках налогового периода может оказаться сильнее давления со стороны нефтяного рынка", - рассказала Гузель Проценко из "Альфа-Форекс". До конца ноября Проценко ожидает колебания доллара в диапазоне 80-84 рубля, евро - 88-93 рубля, юаня - 12-12,6 рубля. "В ближайшие дни основным фактором поддержки рубля останутся продажи валютной выручки. Юань продолжит торговаться в диапазоне 12,1–12,4 рубля. Доллар вряд ли сможет далеко выйти за пределы диапазона 81–82,5 рубля, а евро останется в диапазоне 89–90,5 рубля", - считает Зернов. "В отсутствие новых импульсов на рынке валютные курсы, вероятно, будут консолидироваться в диапазонах 12-12,5 рубля за китайский юань, 80-83,5 рубля за доллар США, 89-92,5 рубля за евро", - прогнозируют аналитики "Цифра брокер".

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