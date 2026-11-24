https://1prime.ru/20261124/rubl-875509514.html

"Факторы уравновешивают друг друга": рубль завершил торги снижением

"Факторы уравновешивают друг друга": рубль завершил торги снижением - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Факторы уравновешивают друг друга": рубль завершил торги снижением

Рубль во вторник сохранил относительную стабильность, завершив торги незначительным снижением к юаню, пока факторы роста и снижения уравновешивают друг друга,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:41+0300

2026-11-24T19:41+0300

2026-11-24T20:36+0300

рынок

"бкс мир инвестиций"

минфин

рсхб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875509514.jpg?1795541817

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Рубль во вторник сохранил относительную стабильность, завершив торги незначительным снижением к юаню, пока факторы роста и снижения уравновешивают друг друга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку и составил 12,28 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 0,14%, до 86,8 доллара за баррель. За день юань вырос на 0,12%. При этом курс китайской валюты во вторник двигался в узком диапазоне 12,24-12,31 рубля. "Рубль на этой неделе сохраняет относительную стабильность к основным валютам. Его поддерживают приближающиеся налоговые выплаты, ради которых экспортеры увеличивают продажи валюты, и высокая выручка от нефти, проданной по трехзначным ценам первой половины осени. Вместе с тем текущее снижение нефтяных котировок ухудшает среднесрочные ожидания по рублю", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Среди других негативных факторов - ослабление геополитического оптимизма, сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров и повышенные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, добавляет Смирнов. "Во вторник рубль не мог определиться с направлением движения. В первой половине дня российская валюта чуть укреплялась, что можно объяснить фактором коррекции. Однако уже во второй половине торговой сессии на фоне негативных геополитических новостей курс юаня к рублю пошел вверх", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В целом факторы, способствующие росту (дорожающая нефть, продажи валюты экспортерами для уплаты налогов) и снижению рубля (негативный геополитический фон) во вторник уравновешивали друг друга, отметил он. "В краткосрочной перспективе базовым прогнозным диапазоном считаем диапазон 12,2-12,42 рубля за юань", - прогнозирует Александр Фетисов из РСХБ. В среду курс юаня к рублю, вероятно, продолжит двигаться вокруг 12,25-12,30 рубля за юань, но возможны и попытки временного ухода чуть ниже в случае усиления продаж валютной выручки экспортерами, считает Григорьев. В ближайшие дни доллар может торговаться в диапазоне 80,5-82,5 рубля, юань - 12,1-12,4 рубля, ожидает Смирнов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, "бкс мир инвестиций", минфин, рсхб