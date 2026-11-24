МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после многодневного падения и обнуления двухмесячного роста на фоне отсутствия геополитического прогресса вчера восстанавливался — отскок после паники читался, а по высоте был ориентир к 2400 пунктам. На пике бенчмарк отметился над 2390 пунктами, но как-то неуверенно, и во вторник опять снижение — факторов смены сентимента, кроме технической перепроданности, не появлялось. Участники рынка будут ждать новых сигналов с внешнего контура, а пока — боковик.Лучше всех на отскоке — волатильные акции "ВК" в +6%. Как вчера и отмечалось, бумаги обладают высокой чувствительностью к общерыночным тенденциям. Ожидался резкий отскок на 216 рублей — оперативно отработано, и активным трейдерам можно было быстро и неплохо заработать. Главное было — успеть зафиксировать результат спекулятивной сделки. Оценка на рынке соответствует фундаментальному таргету, то есть пока без инвестиционного апсайда.Акции золотодобытчика "Полюса" тоже пользовались спросом — почти +5%, и курс в моменте превышал 1050 рублей. Это реакция курса на мощный отскок самого золота после обвала курса унции — было у 3500 долларов, а стало у 3700 долларов. Чистая техника на основе корреляции инструментов, но фундаментального апсайда в бумагах нет — 1000 рублей.Рубль ослаб, но это все тот же многодневный боковик — день роста сменяется ослаблением, а границы колебаний остаются узкими. Доллар сохраняется над 82, евро — выше 90, а юань отлично отработал плановый маневр вверх на 12,3. Примерно на текущих и завершится осенний сезон — факторов курсов много, но они сбалансированы.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после многодневного падения и обнуления двухмесячного роста на фоне отсутствия геополитического прогресса вчера восстанавливался — отскок после паники читался, а по высоте был ориентир к 2400 пунктам. На пике бенчмарк отметился над 2390 пунктами, но как-то неуверенно, и во вторник опять снижение — факторов смены сентимента, кроме технической перепроданности, не появлялось. Участники рынка будут ждать новых сигналов с внешнего контура, а пока — боковик.
Лучше всех на отскоке — волатильные акции "ВК" в +6%. Как вчера и отмечалось, бумаги обладают высокой чувствительностью к общерыночным тенденциям. Ожидался резкий отскок на 216 рублей — оперативно отработано, и активным трейдерам можно было быстро и неплохо заработать. Главное было — успеть зафиксировать результат спекулятивной сделки. Оценка на рынке соответствует фундаментальному таргету, то есть пока без инвестиционного апсайда.
Акции золотодобытчика "Полюса" тоже пользовались спросом — почти +5%, и курс в моменте превышал 1050 рублей. Это реакция курса на мощный отскок самого золота после обвала курса унции — было у 3500 долларов, а стало у 3700 долларов. Чистая техника на основе корреляции инструментов, но фундаментального апсайда в бумагах нет — 1000 рублей.
Рубль ослаб, но это все тот же многодневный боковик — день роста сменяется ослаблением, а границы колебаний остаются узкими. Доллар сохраняется над 82, евро — выше 90, а юань отлично отработал плановый маневр вверх на 12,3. Примерно на текущих и завершится осенний сезон — факторов курсов много, но они сбалансированы.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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