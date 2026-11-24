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Отскок тает на глазах: российский рынок теряет вчерашний рост, заявили аналитики

Отскок тает на глазах: российский рынок теряет вчерашний рост, заявили аналитики - 24.11.2026, ПРАЙМ

Отскок тает на глазах: российский рынок теряет вчерашний рост, заявили аналитики

Российский рынок акций снижается в первые часы торгов вторника, откатываясь от вчерашних вершин, что подтверждает коррекционный характер роста понедельника,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:01+0300

2026-11-24T11:01+0300

2026-11-24T11:13+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в первые часы торгов вторника, откатываясь от вчерашних вершин, что подтверждает коррекционный характер роста понедельника, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.35 мск опускается на 0,92% относительно предыдущего закрытия, до 2 355,6 пункта. В лидерах падения стоимости - акции "Позитива" (−2,82%), "Полюса" (−2,54%), ВК (−2,16%), "Интер РАО" (−2,02%), АФК "Система" (−1,86%). В лидерах роста капитализации - акции "Совкомфлота" (+1,54%), "Лукойла" (+0,47%), "Фосагро" (+0,4%), "Циана" (+0,33%). "Не исключено, что рынок растеряет часть вчерашнего роста. Подъем в понедельник сложно назвать уверенным отскоком", - комментируют аналитики компании "БКС Мир инвестиций". После существенного снижения в конце прошлой недели, приведшего к пробою восходящего тренда и уходу под 200-дневную среднюю, вчера российский рынок смог отыграть часть потерь, однако это лишь коррекционная динамика, что подтверждает и откат индекса Мосбиржи в ходе вчерашних торгов от зоны сопротивления 2380–2400 пунктов, рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "В сложившейся ситуации смотрим на российский рынок осторожно, видим риски развития снижения, что может привести к тестированию ближайшей значимой поддержки, расположенной в районе 2300 пунктов", - заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, акции, торги, мосбиржа, россия