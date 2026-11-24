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Российский рынок акций снижается на фоне геополитической неопределенности

Российский рынок акций снижается на фоне геополитической неопределенности - 24.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на фоне геополитической неопределенности

Российский рынок акций днем вторника демонстрирует снижение на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и снижения нефтяных котировок в последние... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:16+0300

2026-11-24T15:16+0300

2026-11-24T15:16+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем вторника демонстрирует снижение на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и снижения нефтяных котировок в последние дни, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск снижался на 0,43%, до 2371,46 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,44%, до 87,06 доллара за баррель. Вместе с тем с начала ноября Brent потерял примерно четверть стоимости, которая в конце октября составляла 117,64 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок демонстрирует умеренное снижение на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности. Конкретные сроки новых переговоров по урегулированию украинского конфликта по-прежнему не определены, тогда как напряженность в отношениях России и стран НАТО продолжает нарастать. Дополнительное давление на рынок оказывает снижение нефтяных котировок, негативно отражающееся на акциях нефтегазового сектора", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". В отсутствие позитивных геополитических сигналов и значимых корпоративных драйверов инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию, отмечает он. "В отсутствие новостей в части геополитического урегулирования и на фоне достаточно скудного корпоративного календаря инвесторы обращают внимание на внешние факторы. Глобальные фондовые индексы в основной массе снова снижаются, равно как и цены на промышленные и драгоценные металлы", - рассказали аналитики "Цифра брокер". В лидерах роста - акции Совкомбанка (+1,82%), "АФК Система" (+1,81%), "Лукойла" (+1,48%), "Совкомфлота" (+1,29%), "Фосагро" (+0,97%). "Акции "Совкомфлота" дорожают на фоне выхода интервью его гендиректора, в котором он рассказывает о планах по удвоению EBITDA по итогам 2026 года и наращиванию доли долгосрочных контрактов с 55% до 65-70% к 2030 году", - делится Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции НЛМК (−2,38%), "Ренессанса" (-2,18%), "Полюса" (-1,96%), ЮГК (-1,95%), "Интер РАО" (-1,56%). Лозовой ожидает завершения торгов в "зеленой зоне". Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2300-2350 пунктов. "У инвесторов не возникает предпосылок для наращивания позиций на рынке акций, и индекс Мосбиржи, вероятно, еще некоторое время продолжит консолидироваться в диапазоне 2320-2420 пунктов", - считают аналитики из "Цифра брокер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, владимир чернов, мосбиржа, совкомфлот, нато