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Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 2,08%

Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 2,08% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 2,08%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 2,08%, следует из данных Московской биржи. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:19+0300

2026-11-24T19:19+0300

2026-11-24T19:25+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 2,08%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,08% - до 2332,1 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа