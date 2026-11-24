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Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 2,08%
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 2,08% - 24.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 2,08%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 2,08%, следует из данных Московской биржи. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T19:19+0300
2026-11-24T19:19+0300
2026-11-24T19:25+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 2,08%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,08% - до 2332,1 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 2,08%
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 2,08%