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"До панических настроений далеко": рынок акций упал на 2,08%

"До панических настроений далеко": рынок акций упал на 2,08% - 24.11.2026, ПРАЙМ

"До панических настроений далеко": рынок акций упал на 2,08%

Российский рынок акций во вторник заметно снизился на фоне геополитического негатива и опасений относительно цен на сырье, следует из данных торгов и... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:26+0300

2026-11-24T19:26+0300

2026-11-24T19:38+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник заметно снизился на фоне геополитического негатива и опасений относительно цен на сырье, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,08% - до 2332,1 пункта, индекс РТС - на 2,1%, до 894,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,17%, до 875,44 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожал на 0,36% - до 86,99 доллара за баррель. "Рынок акций РФ во вторник падал, особенно ярко это наблюдалось во второй половине дня. Причиной тому послужили поступавшие негативные геополитические новости, а также корпоративные события (особенно отметить стоит резкое падение бумаг застройщиков)", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Выделить нужно и сообщения о возможном скором введении очередных торговых пошлин со стороны США на Китай, ЕС и другие страны. Это рискует в будущем оказать давление на сырье, но пока яркого негатива не наблюдается", - добавил эксперт. "Геополитическая обстановка пока не дает инвесторам новых поводов для оптимизма, а падение цен на нефть и металлы усилило давление на сентимент. При этом, судя по оборотам, до панических настроений далеко. Более того часть участников торгов понемногу покупает, опасаясь пропустить возможный разворот", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Лидеры роста и падения В лидеры роста вышел девелопер АПРИ (+5,6%), демонстрирующий стабильность бизнес-показателей в условиях общей турбулентности в секторе недвижимости, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. В расчете основного индекса Мосбиржи растут акции "Дом.РФ" (+0,45%), "Циана" (+0,24%), "АФК Система" (+0,13%). В лидерах снижения - акции ВК (−4,51%), "Газпрома" (−3,99%), "Русала" (−3,81%), "Интер РАО" (−3,67%), "Полюса" (−3,65%). "В секторе девелоперов снова "безвозвратные" потери – СД "ЛСР" (-11,81%) вынес вопрос о делистинге акций. Напомним, что совсем недавно акционеры компании ПИК также приняли такое решение", - отметил Александр Фетисов из РСХБ. прогнозы В целом если индекс не удержит текущие уровни, то в краткосрочной перспективе последует тестирование 2290-2300 пунктов, делится Фетисов. "В отсутствие договоренностей о дате проведения очередного раунда переговоров индексу Мосбиржи будет сложно вернуться выше 2370 пунктов", - считает Григорьев. Индекс Мосбиржи продолжит двигаться на уровне 2300-2400 пунктов до появления свежих новостных или рыночных драйверов, прогнозирует Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, акции, сша, китай, мосбиржа, ртс, ес