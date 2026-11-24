https://1prime.ru/20261124/saratov-875514419.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 24.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T23:36+0300

2026-11-24T23:36+0300

2026-11-24T23:36+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, росавиация