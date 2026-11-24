https://1prime.ru/20261124/sektor-875507204.html
Банковский сектор России устойчив, заявила зампред ЦБ
Банковский сектор России устойчив, заявила зампред ЦБ - 24.11.2026, ПРАЙМ
Банковский сектор России устойчив, заявила зампред ЦБ
Российский банковский сектор устойчив, продолжает выполнять все основные функции, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:49+0300
2026-11-24T18:49+0300
2026-11-24T18:49+0300
финансы
банки
россия
ольга полякова
банк россии
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875507204.jpg?1795535378
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский банковский сектор устойчив, продолжает выполнять все основные функции, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
"Если характеризовать состояние банковского сектора сейчас, то я могу с полной ответственностью сказать, что наш банковский сектор устойчив", - сказала она, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
"И несмотря на то, что (банковский сектор - ред.) испытал такое серьезное давление, и были активы заморожены, и создавались сложности с расчетами, он продолжает выполнять все основные функции, проводить расчеты, в том числе и внешнеэкономической деятельности, и продолжает, соответственно, кредитовать экономику", - добавила она.
По ее словам, проводимая Банком России политика, "кажущаяся достаточно жесткой", дала возможность пройти банковскому сектору очень сложные периоды.
"Это и пандемии 2020 года и, конечно, 2022 год, когда началось это беспрецедентное санкционное давление", - добавила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, ольга полякова, банк россии, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, Ольга Полякова, Банк России, Госдума
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский банковский сектор устойчив, продолжает выполнять все основные функции, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
"Если характеризовать состояние банковского сектора сейчас, то я могу с полной ответственностью сказать, что наш банковский сектор устойчив", - сказала она, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
"И несмотря на то, что (банковский сектор - ред.) испытал такое серьезное давление, и были активы заморожены, и создавались сложности с расчетами, он продолжает выполнять все основные функции, проводить расчеты, в том числе и внешнеэкономической деятельности, и продолжает, соответственно, кредитовать экономику", - добавила она.
По ее словам, проводимая Банком России политика, "кажущаяся достаточно жесткой", дала возможность пройти банковскому сектору очень сложные периоды.
"Это и пандемии 2020 года и, конечно, 2022 год, когда началось это беспрецедентное санкционное давление", - добавила она.