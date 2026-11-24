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Банковский сектор России устойчив, заявила зампред ЦБ

Банковский сектор России устойчив, заявила зампред ЦБ - 24.11.2026, ПРАЙМ

Банковский сектор России устойчив, заявила зампред ЦБ

Российский банковский сектор устойчив, продолжает выполнять все основные функции, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:49+0300

2026-11-24T18:49+0300

2026-11-24T18:49+0300

финансы

банки

россия

ольга полякова

банк россии

госдума

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский банковский сектор устойчив, продолжает выполнять все основные функции, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. "Если характеризовать состояние банковского сектора сейчас, то я могу с полной ответственностью сказать, что наш банковский сектор устойчив", - сказала она, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. "И несмотря на то, что (банковский сектор - ред.) испытал такое серьезное давление, и были активы заморожены, и создавались сложности с расчетами, он продолжает выполнять все основные функции, проводить расчеты, в том числе и внешнеэкономической деятельности, и продолжает, соответственно, кредитовать экономику", - добавила она. По ее словам, проводимая Банком России политика, "кажущаяся достаточно жесткой", дала возможность пройти банковскому сектору очень сложные периоды. "Это и пандемии 2020 года и, конечно, 2022 год, когда началось это беспрецедентное санкционное давление", - добавила она.

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финансы, банки, россия, ольга полякова, банк россии, госдума