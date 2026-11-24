https://1prime.ru/20261124/sevastopol-875503902.html
В Севастополе введут режим временного ограничения подачи электроэнергии
В Севастополе введут режим временного ограничения подачи электроэнергии - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе введут режим временного ограничения подачи электроэнергии
Режим временного ограничения подачи электроэнергии из-за ремонтных работ на энергосетях введут на 10 дней в Севастополе, он будет действовать только в дневное... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T17:06+0300
2026-11-24T17:06+0300
2026-11-24T17:06+0300
севастополь
крым
михаил развожаев
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения подачи электроэнергии из-за ремонтных работ на энергосетях введут на 10 дней в Севастополе, он будет действовать только в дневное время, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С 25 ноября в Севастополе в связи с проведением необходимых противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона будут вводиться временные режимы ограничения подачи электроэнергии. Продолжительность этих мероприятий составит не более 10 дней... Основные объекты жизнеобеспечения города будут получать электроэнергию в приоритетном порядке", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По его информации, с 8.00 до 21.00 мощность электроснабжения ориентировочно будет снижаться на 30%, в остальное время электроснабжение будет осуществляться без ограничений. Заранее составленных графиков отключений по конкретным адресам сделать невозможно, ограничения коснутся всех районов города, отметил губернатор.
Об аналогичных ограничениях в энергоснабжении Крыма во вторник сообщил глава региона Сергей Аксенов.
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севастополь, крым, михаил развожаев, сергей аксенов
СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения подачи электроэнергии из-за ремонтных работ на энергосетях введут на 10 дней в Севастополе, он будет действовать только в дневное время, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С 25 ноября в Севастополе в связи с проведением необходимых противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона будут вводиться временные режимы ограничения подачи электроэнергии. Продолжительность этих мероприятий составит не более 10 дней... Основные объекты жизнеобеспечения города будут получать электроэнергию в приоритетном порядке", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По его информации, с 8.00 до 21.00 мощность электроснабжения ориентировочно будет снижаться на 30%, в остальное время электроснабжение будет осуществляться без ограничений. Заранее составленных графиков отключений по конкретным адресам сделать невозможно, ограничения коснутся всех районов города, отметил губернатор.
Об аналогичных ограничениях в энергоснабжении Крыма во вторник сообщил глава региона Сергей Аксенов.