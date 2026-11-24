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Shein выплатит $100 млн для урегулирования претензий властей США
Shein выплатит $100 млн для урегулирования претензий властей США - 24.11.2026, ПРАЙМ
Shein выплатит $100 млн для урегулирования претензий властей США
Международный онлайн-ритейлер Shein выплатит 100 миллионов долларов для урегулирования претензий американских властей, связанных с введением покупателей в... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T20:56+0300
2026-11-24T20:56+0300
2026-11-24T20:56+0300
сша
китай
сингапур
федеральная торговая комиссия
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Международный онлайн-ритейлер Shein выплатит 100 миллионов долларов для урегулирования претензий американских властей, связанных с введением покупателей в заблуждение, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Федеральной торговой комиссии (FTC) США.
"Китайский гигант быстрой моды Shein выплатит 100 миллионов долларов для урегулирования претензий США, касающихся введения потребителей в заблуждение относительно сроков доставки, отзывов о товарах и происхождения хлопка, использованного в некоторых изделиях", - пишет агентство.
Как отмечает Рейтер, Федеральная торговая комиссия, отвечающая за защиту потребителей от недобросовестной деловой практики, направит полученные средства на компенсации покупателям.
Основные претензии потребителей были связаны с задержками доставки заказов, а также недостоверной информацией о материалах, из которых изготовлена одежда.
Компания Shein была основана в Китае, а ее штаб-квартира находится в Сингапуре. В сентябре Shein провела первичное размещение акций в Гонконге. Ранее ритейлер был известен продажей платьев по пять долларов и джинсов по десять долларов, однако был вынужден повысить цены после того, как США, а затем и европейские страны закрыли лазейки в таможенном законодательстве, позволявшие ввозить товары без уплаты пошлин.
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сша, китай, сингапур, федеральная торговая комиссия
США, КИТАЙ, СИНГАПУР, Федеральная торговая комиссия
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Международный онлайн-ритейлер Shein выплатит 100 миллионов долларов для урегулирования претензий американских властей, связанных с введением покупателей в заблуждение, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Федеральной торговой комиссии (FTC) США.
"Китайский гигант быстрой моды Shein выплатит 100 миллионов долларов для урегулирования претензий США, касающихся введения потребителей в заблуждение относительно сроков доставки, отзывов о товарах и происхождения хлопка, использованного в некоторых изделиях", - пишет агентство.
Как отмечает Рейтер, Федеральная торговая комиссия, отвечающая за защиту потребителей от недобросовестной деловой практики, направит полученные средства на компенсации покупателям.
Основные претензии потребителей были связаны с задержками доставки заказов, а также недостоверной информацией о материалах, из которых изготовлена одежда.
Компания Shein была основана в Китае, а ее штаб-квартира находится в Сингапуре. В сентябре Shein провела первичное размещение акций в Гонконге. Ранее ритейлер был известен продажей платьев по пять долларов и джинсов по десять долларов, однако был вынужден повысить цены после того, как США, а затем и европейские страны закрыли лазейки в таможенном законодательстве, позволявшие ввозить товары без уплаты пошлин.