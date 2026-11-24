https://1prime.ru/20261124/shein-875510966.html

Shein выплатит $100 млн для урегулирования претензий властей США

Shein выплатит $100 млн для урегулирования претензий властей США - 24.11.2026, ПРАЙМ

Shein выплатит $100 млн для урегулирования претензий властей США

Международный онлайн-ритейлер Shein выплатит 100 миллионов долларов для урегулирования претензий американских властей, связанных с введением покупателей в... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T20:56+0300

2026-11-24T20:56+0300

2026-11-24T20:56+0300

сша

китай

сингапур

федеральная торговая комиссия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875510966.jpg?1795542995

ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Международный онлайн-ритейлер Shein выплатит 100 миллионов долларов для урегулирования претензий американских властей, связанных с введением покупателей в заблуждение, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Федеральной торговой комиссии (FTC) США. "Китайский гигант быстрой моды Shein выплатит 100 миллионов долларов для урегулирования претензий США, касающихся введения потребителей в заблуждение относительно сроков доставки, отзывов о товарах и происхождения хлопка, использованного в некоторых изделиях", - пишет агентство. Как отмечает Рейтер, Федеральная торговая комиссия, отвечающая за защиту потребителей от недобросовестной деловой практики, направит полученные средства на компенсации покупателям. Основные претензии потребителей были связаны с задержками доставки заказов, а также недостоверной информацией о материалах, из которых изготовлена одежда. Компания Shein была основана в Китае, а ее штаб-квартира находится в Сингапуре. В сентябре Shein провела первичное размещение акций в Гонконге. Ранее ритейлер был известен продажей платьев по пять долларов и джинсов по десять долларов, однако был вынужден повысить цены после того, как США, а затем и европейские страны закрыли лазейки в таможенном законодательстве, позволявшие ввозить товары без уплаты пошлин.

сша

китай

сингапур

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, сингапур, федеральная торговая комиссия