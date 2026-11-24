https://1prime.ru/20261124/sheremetevo-875506635.html

"Шереметьево" ввело ограничения на количество взлетно-посадочных операций

"Шереметьево" ввело ограничения на количество взлетно-посадочных операций - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Шереметьево" ввело ограничения на количество взлетно-посадочных операций

Аэропорт "Шереметьево" ввел временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16.00 среды на фоне снегопада, сообщила воздушная гавань. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:31+0300

2026-11-24T18:31+0300

2026-11-24T18:31+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" ввел временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16.00 среды на фоне снегопада, сообщила воздушная гавань. "В связи со прогнозируемыми сложными метеоусловиями до 16:00 мск 25 ноября введены временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций. Эта мера предпринята в целях обеспечения безопасности полетов и поддержания установленных стандартов обслуживания авиакомпаний и пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что авиакомпании совместно со службами аэропорта корректируют расписание полетов и вырабатывают оперативные решения для поддержания надежности и регулярности рейсов. Сейчас обстановка в терминалах спокойная, скопления пассажиров отсутствуют.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт шереметьево