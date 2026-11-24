https://1prime.ru/20261124/sheremetevo-875506635.html
"Шереметьево" ввело ограничения на количество взлетно-посадочных операций
"Шереметьево" ввело ограничения на количество взлетно-посадочных операций - 24.11.2026, ПРАЙМ
"Шереметьево" ввело ограничения на количество взлетно-посадочных операций
Аэропорт "Шереметьево" ввел временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16.00 среды на фоне снегопада, сообщила воздушная гавань. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:31+0300
2026-11-24T18:31+0300
2026-11-24T18:31+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875506635.jpg?1795534286
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" ввел временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16.00 среды на фоне снегопада, сообщила воздушная гавань.
"В связи со прогнозируемыми сложными метеоусловиями до 16:00 мск 25 ноября введены временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций. Эта мера предпринята в целях обеспечения безопасности полетов и поддержания установленных стандартов обслуживания авиакомпаний и пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпании совместно со службами аэропорта корректируют расписание полетов и вырабатывают оперативные решения для поддержания надежности и регулярности рейсов. Сейчас обстановка в терминалах спокойная, скопления пассажиров отсутствуют.
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бизнес, аэропорт шереметьево
Бизнес, аэропорт Шереметьево
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" ввел временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16.00 среды на фоне снегопада, сообщила воздушная гавань.
"В связи со прогнозируемыми сложными метеоусловиями до 16:00 мск 25 ноября введены временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций. Эта мера предпринята в целях обеспечения безопасности полетов и поддержания установленных стандартов обслуживания авиакомпаний и пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпании совместно со службами аэропорта корректируют расписание полетов и вырабатывают оперативные решения для поддержания надежности и регулярности рейсов. Сейчас обстановка в терминалах спокойная, скопления пассажиров отсутствуют.