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В Шереметьево скорректировали расписание рейсов
В Шереметьево скорректировали расписание рейсов - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево скорректировали расписание рейсов
Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются в аэропорту "Шереметьево" по скорректированному расписанию, сообщила пресс-служба воздушной гавани. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:33+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются в аэропорту "Шереметьево" по скорректированному расписанию, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. В "Шереметьево" до 16.00 среды ввели ограничение на количество взлетно-посадочных операций.
"Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет в международном аэропорту "Шереметьево" обслуживаются по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что службы "Шереметьево" ведут интенсивную работу с привлечением сотен единиц спецтехники, что позволяет аэропорту стабильно функционировать. Обстановка в воздушной гавани остается спокойной.
"Временные ограничения, введенные ранее сегодня совместно с авиакомпаниями, направлены в первую очередь на обеспечение безопасности полетов. Это является главным ориентиром в нашей работе. В то же время эти меры помогают сохранить основной объем авиационных перевозок и избежать скоплений пассажиров", - подчеркнули в "Шереметьево".
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются в аэропорту "Шереметьево" по скорректированному расписанию, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. В "Шереметьево" до 16.00 среды ввели ограничение на количество взлетно-посадочных операций.
"Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет в международном аэропорту "Шереметьево" обслуживаются по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что службы "Шереметьево" ведут интенсивную работу с привлечением сотен единиц спецтехники, что позволяет аэропорту стабильно функционировать. Обстановка в воздушной гавани остается спокойной.
"Временные ограничения, введенные ранее сегодня совместно с авиакомпаниями, направлены в первую очередь на обеспечение безопасности полетов. Это является главным ориентиром в нашей работе. В то же время эти меры помогают сохранить основной объем авиационных перевозок и избежать скоплений пассажиров", - подчеркнули в "Шереметьево".