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Силуанов оценил бюджет России на 2027-2029 годы
Силуанов оценил бюджет России на 2027-2029 годы - 24.11.2026, ПРАЙМ
Силуанов оценил бюджет России на 2027-2029 годы
Бюджет России на 2027-2029 годы непростой, но он обеспечен ресурсами и отвечает на все вызовы, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:33+0300
2026-11-24T14:33+0300
2026-11-24T14:33+0300
финансы
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Бюджет России на 2027-2029 годы непростой, но он обеспечен ресурсами и отвечает на все вызовы, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее во вторник Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Бюджет непростой, с каждым годом бюджет становится сложнее и сложнее. Но тот бюджет, который сегодня приняла Государственная дума, отвечает внешним вызовам, потому что снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года... С точки зрения устойчивости бюджета, хорошая конструкция", - сказал Силуанов журналистам по итогам рассмотрения проекта бюджета в третьем чтении.
"Те приоритеты, которые определены президентом, полностью обеспечены финансовыми ресурсами", - подчеркнул он.
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финансы, антон силуанов, госдума
Финансы, Антон Силуанов, Госдума
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Бюджет России на 2027-2029 годы непростой, но он обеспечен ресурсами и отвечает на все вызовы, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее во вторник Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Бюджет непростой, с каждым годом бюджет становится сложнее и сложнее. Но тот бюджет, который сегодня приняла Государственная дума, отвечает внешним вызовам, потому что снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года... С точки зрения устойчивости бюджета, хорошая конструкция", - сказал Силуанов журналистам по итогам рассмотрения проекта бюджета в третьем чтении.
"Те приоритеты, которые определены президентом, полностью обеспечены финансовыми ресурсами", - подчеркнул он.