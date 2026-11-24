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Силуанов оценил бюджет России на 2027-2029 годы

Силуанов оценил бюджет России на 2027-2029 годы - 24.11.2026, ПРАЙМ

Силуанов оценил бюджет России на 2027-2029 годы

Бюджет России на 2027-2029 годы непростой, но он обеспечен ресурсами и отвечает на все вызовы, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:33+0300

2026-11-24T14:33+0300

2026-11-24T14:33+0300

финансы

антон силуанов

госдума

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Бюджет России на 2027-2029 годы непростой, но он обеспечен ресурсами и отвечает на все вызовы, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. Ранее во вторник Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Бюджет непростой, с каждым годом бюджет становится сложнее и сложнее. Но тот бюджет, который сегодня приняла Государственная дума, отвечает внешним вызовам, потому что снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года... С точки зрения устойчивости бюджета, хорошая конструкция", - сказал Силуанов журналистам по итогам рассмотрения проекта бюджета в третьем чтении. "Те приоритеты, которые определены президентом, полностью обеспечены финансовыми ресурсами", - подчеркнул он.

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финансы, антон силуанов, госдума