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Австралия и Сингапур договорились о хранении углекислого газа под морским дном
Австралия и Сингапур договорились о хранении углекислого газа под морским дном - 24.11.2026, ПРАЙМ
Австралия и Сингапур договорились о хранении углекислого газа под морским дном
Австралия и Сингапур по итогам встречи премьер-министров Энтони Альбанезе и Лоуренса Вонга подписали соглашение о перевозке уловленного в Сингапуре углекислого... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:18+0300
2026-11-24T09:18+0300
2026-11-24T09:18+0300
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австралия
сингапур
экология
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Австралия и Сингапур по итогам встречи премьер-министров Энтони Альбанезе и Лоуренса Вонга подписали соглашение о перевозке уловленного в Сингапуре углекислого газа в Австралию для постоянного хранения под морским дном. Это первое соглашение двух стран о трансграничной перевозке и хранении углекислого газа. "Сингапур будет отвечать за учет выбросов, связанных с потоком CO₂, до пункта передачи. Австралия будет отвечать за их учет в пункте передачи и после него", — говорится в документе, обнародованном австралийским министерством иностранных дел и торговли. Как ожидается, после вступления договора в силу страны создадут совместный комитет, который определит, где принимать грузы и как проверять результаты замеров. Соглашение вступит в силу на 30-й день после последнего уведомления о завершении внутренних процедур. Сроки начала и объемы поставок в документе не указаны.
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мировая экономика, австралия, сингапур, экология
Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, СИНГАПУР, экология
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Австралия и Сингапур по итогам встречи премьер-министров Энтони Альбанезе и Лоуренса Вонга подписали соглашение о перевозке уловленного в Сингапуре углекислого газа в Австралию для постоянного хранения под морским дном.
Это первое соглашение двух стран о трансграничной перевозке и хранении углекислого газа.
"Сингапур будет отвечать за учет выбросов, связанных с потоком CO₂, до пункта передачи. Австралия будет отвечать за их учет в пункте передачи и после него", — говорится в документе, обнародованном австралийским министерством иностранных дел и торговли.
Как ожидается, после вступления договора в силу страны создадут совместный комитет, который определит, где принимать грузы и как проверять результаты замеров.
Соглашение вступит в силу на 30-й день после последнего уведомления о завершении внутренних процедур. Сроки начала и объемы поставок в документе не указаны.