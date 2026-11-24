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Equinor: ситуация на газовом рынке Европы может оставаться напряженной
Equinor: ситуация на газовом рынке Европы может оставаться напряженной - 24.11.2026, ПРАЙМ
Equinor: ситуация на газовом рынке Европы может оставаться напряженной
Ситуация на газовом рынке Европы может оставаться напряженной вплоть до следующей зимы, заявила старший вице-президент Equinor по газу и электроэнергетике Хелле | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:28+0300
2026-11-24T18:28+0300
2026-11-24T18:28+0300
газ
мировая экономика
европа
ормузский пролив
азия
equinor
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на газовом рынке Европы может оставаться напряженной вплоть до следующей зимы, заявила старший вице-президент Equinor по газу и электроэнергетике Хелле Кристиансен (Helle Kristiansen).
"В зависимости от того, как пройдет эта зима, а также от ситуации в Ормузском проливе, зима 2027 года может оказаться напряженной", - приводит агентство Рейтер слова Кристиансен.
"Теперь нам остается только следить за тем, как будут развиваться погодные условия в Европе в течение зимы. Рынок находится в напряженном состоянии, а это значит, что даже незначительные события могут спровоцировать резкие скачки цен", - добавила вице-президент Equinor.
Кристиансен прогнозирует, что если зима в этом году окажется более холодной, то цены на газ, возможно, поднимутся еще выше, а к весне запасы газа в европейских хранилищах могут опуститься до критически низкого уровня.
Кроме того, по ее словам, на фоне возможных перебоев в поставках СПГ пополнять запасы становится сложнее. По ее словам, отчасти это объясняется ростом спроса на газ для выработки электроэнергии, используемой для охлаждения помещений в Европе в летний период, который становится все более жарким.
Кристиансен подчеркнула, что, помимо погодных условий как в Европе, так и в Азии, важным фактором стали объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив, а также спрос на голубое топливо со стороны Китая. Она пояснила, что сокращение и нестабильность поставок СПГ через Ормузский пролив усилили конкуренцию за американский СПГ между покупателями из Азии и Европы, что привело к росту цены на газ на рынке.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
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газ, мировая экономика, европа, ормузский пролив, азия, equinor
Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, Ормузский пролив, АЗИЯ, Equinor
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на газовом рынке Европы может оставаться напряженной вплоть до следующей зимы, заявила старший вице-президент Equinor по газу и электроэнергетике Хелле Кристиансен (Helle Kristiansen).
"В зависимости от того, как пройдет эта зима, а также от ситуации в Ормузском проливе, зима 2027 года может оказаться напряженной", - приводит агентство Рейтер слова Кристиансен.
"Теперь нам остается только следить за тем, как будут развиваться погодные условия в Европе в течение зимы. Рынок находится в напряженном состоянии, а это значит, что даже незначительные события могут спровоцировать резкие скачки цен", - добавила вице-президент Equinor.
Кристиансен прогнозирует, что если зима в этом году окажется более холодной, то цены на газ, возможно, поднимутся еще выше, а к весне запасы газа в европейских хранилищах могут опуститься до критически низкого уровня.
Кроме того, по ее словам, на фоне возможных перебоев в поставках СПГ пополнять запасы становится сложнее. По ее словам, отчасти это объясняется ростом спроса на газ для выработки электроэнергии, используемой для охлаждения помещений в Европе в летний период, который становится все более жарким.
Кристиансен подчеркнула, что, помимо погодных условий как в Европе, так и в Азии, важным фактором стали объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив, а также спрос на голубое топливо со стороны Китая. Она пояснила, что сокращение и нестабильность поставок СПГ через Ормузский пролив усилили конкуренцию за американский СПГ между покупателями из Азии и Европы, что привело к росту цены на газ на рынке.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.