https://1prime.ru/20261124/skidki-875479632.html

МВД рассказало о фейковых сайтах маркетплейсов со "скидками до 90%"

МВД рассказало о фейковых сайтах маркетплейсов со "скидками до 90%" - 24.11.2026, ПРАЙМ

МВД рассказало о фейковых сайтах маркетплейсов со "скидками до 90%"

Мошенники в преддверии Нового года используют фейковые страницы маркетплейсов с "скидками до 90%", а также предлагают подарочные наборы по "сказочным ценам",... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:58+0300

2026-11-24T08:58+0300

2026-11-24T08:58+0300

мошенничество

мвд

мошенники

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии Нового года используют фейковые страницы маркетплейсов с "скидками до 90%", а также предлагают подарочные наборы по "сказочным ценам", следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Аферисты, как указывается в материалах, также проводят ложные розыгрыши и акции с таймером "осталось пять минут", чтобы вынудить жертву принять решение, а также предлагают ссылки в рассылках/чатах, ведущие на фишинговые сайты, где воруют данные карт и пароли. "Мы рекомендуем: проверяйте адрес сайта: официальный URL должен совпадать с магазином. Откройте сайт вручную, не кликайте на ссылки из сообщений. Используйте официальные приложения магазинов из App Store/Google Play, а не APK/сторонние файлы. Не доверяйте акциям с давлением времени - уйдите, подумайте, проверьте отзывы и контакты продавца", - предостерегли в МВД. Также в ведомстве посоветовали оплачивать все через защищенные каналы: 3‑D Secure, Apple Pay/Google Pay или через банк, а не вводить данные карты на подозрительных страницах. Как добавили в МВД, следует смотреть на отзывы, рейтинг продавца и контакты: отсутствие информации - повод усомниться, а для крупных покупок лучше наложенный платеж или оплата картой при получении. В числе прочего правоохранители напомнили, что не стоит отвечать на подозрительные смс-сообщения с ссылками, а также сообщать коды из смс.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, мошенники, россия, общество