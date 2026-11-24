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Сильный снегопад в Москве не повлиял на график движения поездов и экспрессов

Сильный снегопад в Москве не повлиял на график движения поездов и экспрессов - 24.11.2026, ПРАЙМ

Сильный снегопад в Москве не повлиял на график движения поездов и экспрессов

Сильный снегопад в Москве не повлиял на график движения поездов и экспресс-автобусов, сообщили РИА Новости в "Аэроэкспрессе". | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:32+0300

2026-11-24T16:32+0300

2026-11-24T16:32+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сильный снегопад в Москве не повлиял на график движения поездов и экспресс-автобусов, сообщили РИА Новости в "Аэроэкспрессе". "Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" курсируют в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" по расписанию, несмотря на снегопад. Начал работу круглосуточный оперативный штаб, контролирующий график транспорта и очистку инфраструктуры", - рассказали в компании. Там отметили, что в период непогоды на конечных пунктах следования поездов усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега, ведется расчистка пассажирских платформ, автобусных остановок и обработка поверхностей противоскользящими материалами, продув стрелок и освобождение путей от снега, чтобы не допустить сбоя графика при выходе поездов из депо. "В период неблагоприятных погодных условий компания рекомендует пассажирам ожидать посадку в поезд в железнодорожных терминалах, где также проводится уборка и поддерживается комфортная температура", - заключили в "Аэроэкспрессе".

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