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Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов во "Внуково"

Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов во "Внуково" - 24.11.2026, ПРАЙМ

Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов во "Внуково"

Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов в аэропорту "Внуково", сообщила пресс-служба воздушной гавани. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:56+0300

2026-11-24T19:56+0300

2026-11-24T19:56+0300

бизнес

москва

новая москва

московская область

аэропорт внуково

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов в аэропорту "Внуково", сообщила пресс-служба воздушной гавани. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. "На данный момент задержек рейсов из-за снегопада нет", - говорится в сообщении.

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