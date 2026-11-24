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Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов во "Внуково"
Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов во "Внуково" - 24.11.2026, ПРАЙМ
Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов во "Внуково"
Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов в аэропорту "Внуково", сообщила пресс-служба воздушной гавани. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T19:56+0300
2026-11-24T19:56+0300
2026-11-24T19:56+0300
бизнес
москва
новая москва
московская область
аэропорт внуково
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов в аэропорту "Внуково", сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье.
"На данный момент задержек рейсов из-за снегопада нет", - говорится в сообщении.
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Бизнес, МОСКВА, НОВАЯ МОСКВА, Московская область, аэропорт Внуково
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сильный снегопад в Москве не привел к задержкам рейсов в аэропорту "Внуково", сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье.
"На данный момент задержек рейсов из-за снегопада нет", - говорится в сообщении.