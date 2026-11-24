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Снегопад в Москве привел к задержкам авиарейсов в столичных аэропортах

Снегопад в Москве привел к задержкам авиарейсов в столичных аэропортах - 24.11.2026, ПРАЙМ

Снегопад в Москве привел к задержкам авиарейсов в столичных аэропортах

Снегопад в Москве привел к задержкам авиарейсов в столичных аэропортах: 17 вылетов задержаны по метеоусловиям, более чем на два часа отложены пять рейсов,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T23:18+0300

2026-11-24T23:18+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Снегопад в Москве привел к задержкам авиарейсов в столичных аэропортах: 17 вылетов задержаны по метеоусловиям, более чем на два часа отложены пять рейсов, сообщила Росавиация. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. В "Шереметьево" до 16.00 среды ввели ограничение на количество взлетно-посадочных операций. "Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", несмотря на продолжающийся в московском регионе снегопад, продолжают принимать и отправлять рейсы. По данным на 21.00 мск, более чем на два часа задержаны пять рейсов. По метеоусловиям задержаны 17 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оперативного обслуживания пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены необходимыми силами и средствами. Росавиация также напомнила, что при задержке рейса авиакомпания должна оказать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, в том числе предоставление напитков и питания, а также размещения пассажиров в гостинице при длительной задержке. "Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Работа воздушного транспорта в Московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - добавили в ведомстве.

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