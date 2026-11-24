https://1prime.ru/20261124/sovet-875506904.html
Совет директоров ЛСР одобрил делистинг акций
Совет директоров ЛСР одобрил делистинг акций - 24.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров ЛСР одобрил делистинг акций
Совет директоров ЛСР вынес на рассмотрение акционеров вопрос о делистинге акций. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:37+0300
2026-11-24T18:37+0300
2026-11-24T19:09+0300
акции
рынок
группа лср
пик
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875506904.jpg?1795536598
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров ЛСР вынес на рассмотрение акционеров вопрос о делистинге акций."Содержание решения - вынести на общее собрание акционеров вопросы, связанные с принятием решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции. Прекратить публичный статус публичного акционерного общества "Группа ЛСР", - говорится в сообщении компании.Как указывается в нем, предлагается определить фирменное наименование компании - акционерное общество "Группа ЛСР".Акционеры, которые не поддержат делистинг или не примут участие в голосовании, смогут потребовать выкупить их акции. Цена за одну бумагу - 710,2 рубля.Ранее уйти с Мосбиржи решил ПИК. Акционеры компании в октябре одобрили делистинг и прекращение публичного статуса компании.ЛСР - крупный российский застройщик жилья и производитель стройматериалов. Компания основана Андреем Молчановым.
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акции, рынок, группа лср, пик
Акции, Рынок, группа ЛСР, ПИК
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров ЛСР вынес на рассмотрение акционеров вопрос о делистинге акций.
"Содержание решения - вынести на общее собрание акционеров вопросы, связанные с принятием решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции. Прекратить публичный статус публичного акционерного общества "Группа ЛСР
", - говорится в сообщении компании.
Как указывается в нем, предлагается определить фирменное наименование компании - акционерное общество "Группа ЛСР".
Акционеры, которые не поддержат делистинг или не примут участие в голосовании, смогут потребовать выкупить их акции. Цена за одну бумагу - 710,2 рубля.
Ранее уйти с Мосбиржи решил ПИК
. Акционеры компании в октябре одобрили делистинг и прекращение публичного статуса компании.
ЛСР - крупный российский застройщик жилья и производитель стройматериалов. Компания основана Андреем Молчановым.