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"Совкомфлот" готовит тестовые рейсы для круглогодичной навигации по Севморпути

"Совкомфлот" готовит тестовые рейсы для круглогодичной навигации по Севморпути - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Совкомфлот" готовит тестовые рейсы для круглогодичной навигации по Севморпути

"Совкомфлот" готовит экспериментальные рейсы по восточному сектору Северного морского пути в феврале-апреле 2027 года для выхода на круглогодичную навигацию,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:54+0300

2026-11-24T08:54+0300

2026-11-24T08:56+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Совкомфлот" готовит экспериментальные рейсы по восточному сектору Северного морского пути в феврале-апреле 2027 года для выхода на круглогодичную навигацию, сообщил глава компании Игорь Тонковидов. "Готовим новые экспериментальные рейсы в самые сложные для коммерческой навигации месяцы - февраль, март и апрель", - рассказал Тонковидов газете "Коммерсант" о планах расширения навигационного окна в восточном секторе Севморпути. По его словам, подготовка ведется совместно с "Атомфлотом" и арктическими проектами недропользователей при координации с Минтрансом. "Ожидаем, что рейсы пройдут успешно. Это фактически сделает навигацию в восточном секторе Арктики круглогодичной", - добавил он.

арктика

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