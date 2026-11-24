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"Совкомфлот" готовит тестовые рейсы для круглогодичной навигации по Севморпути
"Совкомфлот" готовит тестовые рейсы для круглогодичной навигации по Севморпути - 24.11.2026, ПРАЙМ
"Совкомфлот" готовит тестовые рейсы для круглогодичной навигации по Севморпути
"Совкомфлот" готовит экспериментальные рейсы по восточному сектору Северного морского пути в феврале-апреле 2027 года для выхода на круглогодичную навигацию,... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T08:54+0300
2026-11-24T08:54+0300
2026-11-24T08:56+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Совкомфлот" готовит экспериментальные рейсы по восточному сектору Северного морского пути в феврале-апреле 2027 года для выхода на круглогодичную навигацию, сообщил глава компании Игорь Тонковидов. "Готовим новые экспериментальные рейсы в самые сложные для коммерческой навигации месяцы - февраль, март и апрель", - рассказал Тонковидов газете "Коммерсант" о планах расширения навигационного окна в восточном секторе Севморпути. По его словам, подготовка ведется совместно с "Атомфлотом" и арктическими проектами недропользователей при координации с Минтрансом. "Ожидаем, что рейсы пройдут успешно. Это фактически сделает навигацию в восточном секторе Арктики круглогодичной", - добавил он.
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Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Совкомфлот, Атомфлот
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Совкомфлот" готовит экспериментальные рейсы по восточному сектору Северного морского пути в феврале-апреле 2027 года для выхода на круглогодичную навигацию, сообщил глава компании Игорь Тонковидов.
"Готовим новые экспериментальные рейсы в самые сложные для коммерческой навигации месяцы - февраль, март и апрель", - рассказал Тонковидов газете "Коммерсант" о планах расширения навигационного окна в восточном секторе Севморпути.
По его словам, подготовка ведется совместно с "Атомфлотом" и арктическими проектами недропользователей при координации с Минтрансом.
"Ожидаем, что рейсы пройдут успешно. Это фактически сделает навигацию в восточном секторе Арктики круглогодичной", - добавил он.