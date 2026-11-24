https://1prime.ru/20261124/sovkomflot-875480124.html

"Совкомфлот" ожидает удвоить показатель EBITDA по итогам 2026 года

"Совкомфлот" ожидает удвоить показатель EBITDA по итогам 2026 года - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Совкомфлот" ожидает удвоить показатель EBITDA по итогам 2026 года

"Совкомфлот" по итогам текущего года ожидает удвоить показатель EBITDA относительно 2025 года, сообщил глава компании Игорь Тонковидов. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:06+0300

2026-11-24T09:06+0300

2026-11-24T09:06+0300

финансы

россия

совкомфлот

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Совкомфлот" по итогам текущего года ожидает удвоить показатель EBITDA относительно 2025 года, сообщил глава компании Игорь Тонковидов. "Мы ожидаем, что по итогам 2026 года удвоим EBITDA относительно 2025 года", - сказал Тонковидов газете "Коммерсант". По данным компании, EBITDA в 2025 году снизилась в два раза в годовом выражении и составила 526 миллионов долларов, а чистый убыток составил 648,4 миллиона долларов против прибыли 424 миллионов годом ранее. "С точки зрения чистой прибыли мы вышли в устойчивый плюс, сопоставимый с 2024 годом, что позволит продолжить регулярные дивидендные выплаты в рамках действующей дивидендной политики на уровне 50% от чистой прибыли", - рассказал Тонковидов. Согласно отчету компании, "Совкомфлот" по итогам первых трех кварталов года заработал чистую прибыль по МСФО в 408,7 миллиона долларов против убытка за тот же период годом ранее. Совокупная выручка в отчетном периоде выросла на 67% и составила почти 1,6 миллиона долларов.

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финансы, россия, совкомфлот