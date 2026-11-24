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В бундестаге рассказали о "идиотских" ценах на СПГ из США

В бундестаге рассказали о "идиотских" ценах на СПГ из США - 24.11.2026, ПРАЙМ

В бундестаге рассказали о "идиотских" ценах на СПГ из США

Отказавшаяся от российских энергоносителей Германия теперь вынуждена закупать ее у США по завышенным "идиотским" ценам, заявил депутат бундестага от немецкой... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:38+0300

2026-11-24T15:38+0300

2026-11-24T15:38+0300

газ

германия

сша

украина

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БЕРЛИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Отказавшаяся от российских энергоносителей Германия теперь вынуждена закупать ее у США по завышенным "идиотским" ценам, заявил депутат бундестага от немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Михаэль Эспендиллер. "Сначала мы отказались от российского газа, затем - от российской нефти. Вместо этого мы теперь закупаем СПГ из Америки - причем по сильно завышенным "идиотским" ценам", - сказал Эспендиллер во время парламентских дебатов по вопросу федерального бюджета на 2027 год. Эспендиллер указал на то, что средства, которые Германия ежегодно отводит на помощь Украине, лишь затянули конфликт и привели к сотням тысячам жертв. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

германия

сша

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газ, германия, сша, украина