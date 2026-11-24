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СМИ: США планируют повысить пошлины на товары из Китая и ЕС
СМИ: США планируют повысить пошлины на товары из Китая и ЕС - 24.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: США планируют повысить пошлины на товары из Китая и ЕС
Соединенные Штаты на текущей неделе планируют объявить об увеличении пошлин на товары из десятков стран, среди которых Китай и государства Евросоюза, пишет Wall | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:41+0300
2026-11-24T16:41+0300
2026-11-24T16:41+0300
мировая экономика
китай
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на текущей неделе планируют объявить об увеличении пошлин на товары из десятков стран, среди которых Китай и государства Евросоюза, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"США готовятся повысить тарифы для Китая и десятков других стран, которые, по утверждению администрации, наносят ущерб американским компаниям, поддерживая их собственное промышленное производство", - пишет газета со ссылкой на источники, осведомленные о планах.
По информации издания, американский торгпред Джеймисон Грир, как ожидается, на этой неделе объявит о результатах расследования в отношении субсидий, получаемых компаниями из Китая, Евросоюза и еще 14 стран. При этом источники отметили, что сроки могут изменится.
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мировая экономика, китай, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, ЕС
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на текущей неделе планируют объявить об увеличении пошлин на товары из десятков стран, среди которых Китай и государства Евросоюза, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"США готовятся повысить тарифы для Китая и десятков других стран, которые, по утверждению администрации, наносят ущерб американским компаниям, поддерживая их собственное промышленное производство", - пишет газета со ссылкой на источники, осведомленные о планах.
По информации издания, американский торгпред Джеймисон Грир, как ожидается, на этой неделе объявит о результатах расследования в отношении субсидий, получаемых компаниями из Китая, Евросоюза и еще 14 стран. При этом источники отметили, что сроки могут изменится.