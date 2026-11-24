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СМИ: США планируют устанавливать новые пошлины в индивидуальном порядке
СМИ: США планируют устанавливать новые пошлины в индивидуальном порядке - 24.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: США планируют устанавливать новые пошлины в индивидуальном порядке
Администрация президента США Дональда Трампа планирует устанавливать новые пошлины в индивидуальном порядке для каждого из своих торговых партнеров, передает... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T19:56+0300
2026-11-24T19:56+0300
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует устанавливать новые пошлины в индивидуальном порядке для каждого из своих торговых партнеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее во вторник газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон уже на этой неделе планирует объявить об увеличении пошлин на товары из десятков стран, среди которых Китай и государства Евросоюза.
"Следующий раунд пошлин президента США Дональда Трампа не превысит уровни, установленные в заключенных им торговых соглашениях США, а ставки будут определяться отдельно для каждой страны, а не вводиться единой пошлиной для всех, сообщили источники, знакомые с готовящимся объявлением, которое может быть сделано уже во вторник", - пишет Блумберг.
После возвращения в Белый дом Трамп резко усилил торговое давление, сначала ввел пошлины против Канады и Мексики, затем - против Китая. В апреле политик установил взаимные 10-процентные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, ставка была повышена.
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мировая экономика, сша, китай, вашингтон, дональд трамп, ес
Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ЕС
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует устанавливать новые пошлины в индивидуальном порядке для каждого из своих торговых партнеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее во вторник газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон уже на этой неделе планирует объявить об увеличении пошлин на товары из десятков стран, среди которых Китай и государства Евросоюза.
"Следующий раунд пошлин президента США Дональда Трампа не превысит уровни, установленные в заключенных им торговых соглашениях США, а ставки будут определяться отдельно для каждой страны, а не вводиться единой пошлиной для всех, сообщили источники, знакомые с готовящимся объявлением, которое может быть сделано уже во вторник", - пишет Блумберг.
После возвращения в Белый дом Трамп резко усилил торговое давление, сначала ввел пошлины против Канады и Мексики, затем - против Китая. В апреле политик установил взаимные 10-процентные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, ставка была повышена.