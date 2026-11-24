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Шохин: перезапуск инвестцикла в России возможен при ключевой ставке ниже 10%
Шохин: перезапуск инвестцикла в России возможен при ключевой ставке ниже 10% - 24.11.2026, ПРАЙМ
Шохин: перезапуск инвестцикла в России возможен при ключевой ставке ниже 10%
Ключевая ставка ниже 10% позволила бы перезапустить в России инвестиционный цикл, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T11:10+0300
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россия
александр шохин
банк россии
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ключевая ставка ниже 10% позволила бы перезапустить в России инвестиционный цикл, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Мы считаем, что здесь очень важно все-таки при сохранении приемлемой инфляции - эти 6-7%, скажем, которые мы ждем до конца года, в принципе, они приемлемы для бизнеса, если бы ставка была близка к однозначной цифре, то есть менее 10%, в принципе экономику бы это устроило, запустить инвестиционный цикл в принципе было бы возможно", - сказал Шохин, выступая на Международном форуме Финансового университета. Ранее в ноябре он высказывал мнение, что пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ продлится как минимум до февраля следующего года. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание совета директоров запланировано на 18 декабря.
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россия, александр шохин, банк россии
РОССИЯ, Александр Шохин, Банк России
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ключевая ставка ниже 10% позволила бы перезапустить в России инвестиционный цикл, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
"Мы считаем, что здесь очень важно все-таки при сохранении приемлемой инфляции - эти 6-7%, скажем, которые мы ждем до конца года, в принципе, они приемлемы для бизнеса, если бы ставка была близка к однозначной цифре, то есть менее 10%, в принципе экономику бы это устроило, запустить инвестиционный цикл в принципе было бы возможно", - сказал Шохин, выступая на Международном форуме Финансового университета.
Ранее в ноябре он высказывал мнение, что пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ продлится как минимум до февраля следующего года.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание совета директоров запланировано на 18 декабря.