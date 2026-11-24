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Стоимость биткоина снижается на 1%

Стоимость биткоина снижается на 1% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина снижается на 1%

Стоимость биткоина во вторник снижается на 1% на фоне продолжающейся волатильности его цены, до 60,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T07:41+0300

2026-11-24T07:41+0300

2026-11-24T07:41+0300

рынок

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник снижается на 1% на фоне продолжающейся волатильности его цены, до 60,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.18 мск дешевел на 1,4% за сутки - до 60 472,89 доллара. В последние полторы недели стоимость биткоина резко менялась: еще две недели назад цена составляла 75 тысяч долларов, неделю назад - 65 тысяч, в минувшие выходные стоимость минимально достигла 55 130 долларов - самого низкого уровня за 2 года, а с начала текущей недели несколько восстанавливается.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, binance