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Стоимость биткоина снижается на 1%
Стоимость биткоина снижается на 1% - 24.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина снижается на 1%
Стоимость биткоина во вторник снижается на 1% на фоне продолжающейся волатильности его цены, до 60,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T07:41+0300
2026-11-24T07:41+0300
2026-11-24T07:41+0300
рынок
финансы
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник снижается на 1% на фоне продолжающейся волатильности его цены, до 60,5 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.18 мск дешевел на 1,4% за сутки - до 60 472,89 доллара.
В последние полторы недели стоимость биткоина резко менялась: еще две недели назад цена составляла 75 тысяч долларов, неделю назад - 65 тысяч, в минувшие выходные стоимость минимально достигла 55 130 долларов - самого низкого уровня за 2 года, а с начала текущей недели несколько восстанавливается.
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рынок, финансы, binance
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник снижается на 1% на фоне продолжающейся волатильности его цены, до 60,5 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.18 мск дешевел на 1,4% за сутки - до 60 472,89 доллара.
В последние полторы недели стоимость биткоина резко менялась: еще две недели назад цена составляла 75 тысяч долларов, неделю назад - 65 тысяч, в минувшие выходные стоимость минимально достигла 55 130 долларов - самого низкого уровня за 2 года, а с начала текущей недели несколько восстанавливается.