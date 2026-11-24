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Стоимость биткоина вновь опустилась ниже 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина вновь опустилась ниже 60 тысяч долларов - 24.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина вновь опустилась ниже 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина снижается на 5,9% во вторник вечером, показатель вновь опустился ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:55+0300
2026-11-24T18:55+0300
2026-11-24T18:55+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается на 5,9% во вторник вечером, показатель вновь опустился ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.25 мск дешевел на 5,91% за сутки - до 59 852,01 доллара. Ниже 60 тысяч долларов цена криптовалюты уходила 2 июля и 20 ноября. А накануне на фоне новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы американского технологического гиганта Nvidia биткоин подскакивал до 64 581 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,98% - в среднем до 59 736,42 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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финансы, binance, nvidia, coinmarketcap
Финансы, Binance, Nvidia, CoinMarketCap
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается на 5,9% во вторник вечером, показатель вновь опустился ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.25 мск дешевел на 5,91% за сутки - до 59 852,01 доллара. Ниже 60 тысяч долларов цена криптовалюты уходила 2 июля и 20 ноября. А накануне на фоне новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы американского технологического гиганта Nvidia биткоин подскакивал до 64 581 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,98% - в среднем до 59 736,42 доллара. Динамика также приводится за сутки.