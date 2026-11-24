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Стоимость биткоина вновь опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина вновь опустилась ниже 60 тысяч долларов - 24.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина вновь опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина снижается на 5,9% во вторник вечером, показатель вновь опустился ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:55+0300

2026-11-24T18:55+0300

2026-11-24T18:55+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается на 5,9% во вторник вечером, показатель вновь опустился ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.25 мск дешевел на 5,91% за сутки - до 59 852,01 доллара. Ниже 60 тысяч долларов цена криптовалюты уходила 2 июля и 20 ноября. А накануне на фоне новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы американского технологического гиганта Nvidia биткоин подскакивал до 64 581 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,98% - в среднем до 59 736,42 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, binance, nvidia, coinmarketcap