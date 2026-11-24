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Страны Вышеградской группы считают нынешний проект бюджета ЕС неприемлемым

Страны Вышеградской группы считают нынешний проект бюджета ЕС неприемлемым - 24.11.2026, ПРАЙМ

Страны Вышеградской группы считают нынешний проект бюджета ЕС неприемлемым

Страны Вышеградской группы (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия - V4), а также Австрия считают нынешний проект европейского бюджета на 2028-2034 годы... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T01:28+0300

2026-11-24T01:28+0300

2026-11-24T01:28+0300

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БРАТИСЛАВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Страны Вышеградской группы (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия - V4), а также Австрия считают нынешний проект европейского бюджета на 2028-2034 годы неприемлемым, заявил после встречи пяти глав правительств вечером в понедельник в Братиславе словацкий премьер Роберт Фицо. Во встрече в Братиславе принимали участие премьеры Польши Дональд Туск, Чехии Андрей Бабиш, Словакии Роберт Фицо, Венгрии Петер Мадьяр, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер. "Все мы, пятеро, придерживаемся одного мнения, что этот материал (проект бюджета ЕС - ред.) неприемлем в нынешнем виде, поскольку не затрагивает фундаментальные вопросы", - заявил Фицо, его словам приводит портал Teraz. Как предположил словацкий премьер, для достижения соглашения по бюджету потребуется еще немало времени, много переговоров, в проект будут внесены новые предложения и изменения. "Мы продолжаем подчеркивать важность политики сплочения, важность продолжения общей сельскохозяйственной политики. Мы подчеркиваем, что у нас есть конкретные примеры крупных сельскохозяйственных предприятий, поэтому мы не можем представить, чтобы обязательное ограничение субсидий для этих предприятий составило около 100 тысяч евро. Эта сумма должна быть значительно выше. И есть ряд других детальных моментов, по которым мы придерживаемся общего мнения", - добавил Фицо. По словам словацкого премьера, все пять руководителей правительств, собравшихся в Братиславе, согласились с тем, что ключом к конкурентоспособности Европы является немедленное снижение цен на электроэнергию. Фицо напомнил, что страны Вышеградской группы давно продвигают так называемое разъединение, то есть разделение цен на электроэнергию и на газ. Как сообщил Фицо, страны Вышеградской группы решили направить совместное письмо руководству ЕС по вопросу квот на выбросы в рамках системы ETS2. "Эта система затронет интересы граждан, повлияет на жилищный сектор и транспорт. Наше предложение состоит в том, чтобы отложить внедрение системы ETS2, то есть квот на выбросы для жилищного сектора и транспорта, до 2030 года", - сказал Фицо. Последней темой саммита в Братиславе стала миграция. "Мы можем управлять миграцией только в том случае, если Евросоюз будет полностью контролировать тех, кто въезжает на его территорию", - заявил премьер Словакии. Он также высоко оценил деятельность Австрии в рамках проекта по созданию центров возвращения в Руанде.

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мировая экономика, словакия, австрия, польша, роберт фицо, дональд туск, ес