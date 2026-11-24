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Суд в Москве взыскал с индийской Spark Aviation 786 тысяч долларов
Суд в Москве взыскал с индийской Spark Aviation 786 тысяч долларов - 24.11.2026, ПРАЙМ
Суд в Москве взыскал с индийской Spark Aviation 786 тысяч долларов
Арбитражный суд Москвы по иску авиакомпании "Победа" взыскал около 786 тысяч долларов (около 65 миллионов рублей по текущему курсу) с индийской компании Spark... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T11:10+0300
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МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску авиакомпании "Победа" взыскал около 786 тысяч долларов (около 65 миллионов рублей по текущему курсу) с индийской компании Spark Aviation, занимающейся поставкой авиакомпонентов и запчастей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, у авиакомпании был контракт с ответчиком на поставку авиакомпонентов, по которому она перечислила индийской компании аванс, но та свои обязательства не исполнила и деньги не вернула. Суд полностью удовлетворил иск, взыскав со Spark Aviation около 786 тысяч долларов, включая около 686 тысяч долларов убытков, а также неустойку. Первый раз с этим иском "Победа" обратилась в суд в апреле. Он был оставлен тогда без движения из-за процессуальных нарушений. Затем от истца поступило ходатайство о возвращении искового заявления. Повторно иск был подан в июне. Компания Spark Aviation была основана в 2021 году. Это ведущий поставщик и продавец широкого ассортимента продукции для авиации, сообщает ее сайт.
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МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску авиакомпании "Победа" взыскал около 786 тысяч долларов (около 65 миллионов рублей по текущему курсу) с индийской компании Spark Aviation, занимающейся поставкой авиакомпонентов и запчастей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель истца, у авиакомпании был контракт с ответчиком на поставку авиакомпонентов, по которому она перечислила индийской компании аванс, но та свои обязательства не исполнила и деньги не вернула.
Суд полностью удовлетворил иск, взыскав со Spark Aviation около 786 тысяч долларов, включая около 686 тысяч долларов убытков, а также неустойку.
Первый раз с этим иском "Победа" обратилась в суд в апреле. Он был оставлен тогда без движения из-за процессуальных нарушений. Затем от истца поступило ходатайство о возвращении искового заявления. Повторно иск был подан в июне.
Компания Spark Aviation была основана в 2021 году. Это ведущий поставщик и продавец широкого ассортимента продукции для авиации, сообщает ее сайт.