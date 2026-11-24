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Суд взыскал 219 миллионов рублей с британской структуры Societe Generale

Суд взыскал 219 миллионов рублей с британской структуры Societe Generale - 24.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал 219 миллионов рублей с британской структуры Societe Generale

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с Societe Generale International Limited, британской структуры французской финансовой группы Societe Generale,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:19+0300

2026-11-24T11:19+0300

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финансы

банки

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societe generale

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МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с Societe Generale International Limited, британской структуры французской финансовой группы Societe Generale, около 2,7 миллиона долларов и более 6 тысяч евро (в сумме – около 219 миллионов рублей по текущим курсам), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск, поступивший в суд в июле, был заявлен о взыскании задолженности по соглашению об условиях ведения бизнеса. Суд первой инстанции исковые требования полностью удовлетворил. При этом он отклонил ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении арбитражной оговорки о месте ведения споров. Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят, в частности, управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги. Банк работает в 58 странах, штат составляет порядка 110 тысяч сотрудников, банк насчитывает около 27 миллионов клиентов.

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финансы, банки, париж, societe generale