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Суд подтвердил законность решения ФАС о рекламе букмекеров

Суд подтвердил законность решения ФАС о рекламе букмекеров - 24.11.2026, ПРАЙМ

Суд подтвердил законность решения ФАС о рекламе букмекеров

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала, что пять ведущих букмекерских контор при | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:44+0300

2026-11-24T15:44+0300

2026-11-24T15:44+0300

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МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала, что пять ведущих букмекерских контор при рекламировании лотерей нарушили законодательство о рекламе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. ФАС РФ вынесла свое решение в июне. Как установило ведомство, рекламные баннеры букмекеров, содержащие их узнаваемые бренды, размещались на "Яндексе" и "Авито", в то время как по закону деятельность букмекеров может рекламироваться в интернете только на специализированных ресурсах спортивной направленности. Кроме того, как полагает ФАС, тексты рекламных сообщений создают у потребителей представление о гарантированности выигрыша, что также противоречит законодательству. В частности, претензии ведомства вызвали такие слоганы, как "Получай море призов", "Миллионы ждут" и т.п. Решение ФАС оспорили букмекеры "Пари", "Фонбет", "Лига ставок" и Winline. Еще одна компания, признанная нарушившей законодательство о рекламе, BetBoom, в суд обращаться не стала. Представители компаний заявили в суде, что их компании помимо собственно букмекерской деятельности ведут деятельность по распространению государственных лотерей и рекламные баннеры привлекали внимание именно к этим лотереям. Лотереи не являются азартными играми и могут рекламироваться на общедоступных ресурсах, отмечали заявители. По словам юристов, ссылки с баннеров вели на страницы, где можно купить лотерейный билет, а предложений делать ставки там не было. Представитель ФАС, однако, отметил, что при переходе по некоторым ссылкам всплывали баннеры с предложением фрибетов за регистрацию в сервисе. Что касается текстов рекламных объявлений, по мнению представителей букмекеров, они направлены на побуждение к действию и не содержат обещаний гарантированного вознаграждения. Суд первой инстанции заявление четырех компаний, просивших признать решение ФАС незаконным, полностью отклонил. У заявителей есть месяц на обжалование судебного акта в апелляции. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором ФНС.

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