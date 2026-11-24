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Суд 15 февраля рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 168 миллионов рублей

Суд 15 февраля рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 168 миллионов рублей - 24.11.2026, ПРАЙМ

Суд 15 февраля рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 168 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 15 февраля предварительные слушания по иску онлайн-кинотеатра Okko о взыскании 168 миллионов рублей с ООО "Национальный... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T17:12+0300

2026-11-24T17:12+0300

2026-11-24T17:12+0300

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матч тв

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МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 15 февраля предварительные слушания по иску онлайн-кинотеатра Okko о взыскании 168 миллионов рублей с ООО "Национальный спортивный телеканал" ("Матч ТВ"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 12 ноября, основания исковых требований пока не поясняются. Третьим лицом суд привлек к делу АО "Телеспорт Груп", одну из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, находящуюся сейчас в банкротстве. Ранее этот же суд назначил на январь предварительное заседание по другому иску Okko к "Матч ТВ" – на сумму 84 миллиона рублей. На чем основывает свои требования истец в том деле, тоже пока не уточняется.

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бизнес, матч тв