https://1prime.ru/20261124/summa-875486813.html

Средняя запрашиваемая сумма кредита для бизнеса в III квартале снизилась на 8,8%

Средняя запрашиваемая сумма кредита для бизнеса в III квартале снизилась на 8,8% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Средняя запрашиваемая сумма кредита для бизнеса в III квартале снизилась на 8,8%

Средняя запрашиваемая сумма кредита для бизнеса по итогам третьего квартала составила 3,24 миллиона рублей, сократившись на 8,8% год к году, сообщили РИА... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:13+0300

2026-11-24T11:13+0300

2026-11-24T11:13+0300

финансы

банки

банки.ру

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875486813.jpg?1795508012

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Средняя запрашиваемая сумма кредита для бизнеса по итогам третьего квартала составила 3,24 миллиона рублей, сократившись на 8,8% год к году, сообщили РИА Новости результаты исследования "Точка банка" и "Банки.ру". "Средняя запрашиваемая сумма бизнес-кредита в третьем квартале снизилась до 3,24 миллиона рублей с 3,31 миллиона кварталом ранее, а по сравнению с третьим кварталом прошлого года средняя сумма сократилась на 8,8%", - выяснили аналитики. При этом они отмечают, что спрос на бизнес-кредиты начал восстанавливаться. Так, после снижения на 15,2% во втором квартале в третьем квартале он вырос на 2,4%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель пока остается ниже на 3,1%. Одновременно предприниматели стали запрашивать кредиты на более короткие сроки. Если в первом квартале средний срок составлял 39,5 месяца, во втором- 35,9, то в третьем он сократился до 34,2 месяца.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банки.ру